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華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

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華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

記者王若然／聖地牙哥市即時報導
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起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy S...
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

近日，聖地牙哥華人經營的按摩店Comfy Spa遭市府律師Heather Ferbert辦公室以涉嫌賣淫起訴，並勒令其停業。在檢方起訴書中，詳細紀錄臥底探員在該按摩店釣魚執法的細節，包括女店員著超短裙，故意彎腰，未穿內褲，故意引誘客人接受性服務，並以特殊按摩方式暗示性服務等。

根據本報取得的起訴書，針對頻繁的賣淫投訴，2025年2月6日，聖地牙哥市警探前往Comfy Spa做臥底調查。該男性警探走進店內，一名穿著金色超短裙（約在大腿中間長度）的女店員接待了他。這名店員稱，30分鐘的按摩服務收費50美元，警員支付了60美元（三張20美元）。

正當警員躺在按摩床上時，另一名穿著紫色超短連衣裙的女店員走進來。她走進沙發，將找給警員的10美元放在沙發上。當她彎下腰時，警員看到其未穿內褲。

在警員接受按摩時，女店員沒有用毛毯將警員的私處和屁股蓋住。相反，一般合法經營的按摩店，都會幫客人將私處蓋住。按摩過程中，女店員「不經意間」露出大腿之間區域。女按摩店員告訴警員翻過身，面朝上。這時，她握緊拳頭，用手臂在客人身上來回推。根據警員接受訓練獲得的經驗，此舉是非法按摩店提供性服務的「標誌」動作。警員問那名女店員，「多少錢？」她回答，「140美元。」警員同意了性交易。女店員稱完成性服務後再繳費。女店員脫下她的紫色連衣裙，開始用濕巾擦拭身體。這時警員給出行動信號，其他聖地牙哥警員立刻衝進按摩店，以違法賣淫進行逮捕。

根據起訴書，Comfy Spa的業主為胡正平（Zheng Ping Hu，音譯）、Taylor Grace。這家位於5201 Linda Vista Road的按摩店，自2025年初就頻傳出有賣淫事件。在市府等單位對業主和大樓物業主多次溝通、要求停止不法生意無果後，市檢察長辦公室決定以違反加州紅燈禁止法等法律起訴這家店。

除了不法的賣淫行為，聖地牙哥市府人員還查到該按摩店涉及非法改裝內部等。該店鋪位於CC-3-7土地使用區域，該區域甚至禁止合法的按摩店存在。市府人員還發現，原本為商業用地，店內卻被改為有生活起居空間，用隔板隔開的數個小房間。其中六個房間用於按摩。店內還額外加建一個廚房，還有洗衣機、烘乾機、熱水器、淋浴間等，均為非法改建。

Comfy Spa按摩店遭聖地牙哥市府律師Heather Ferbert辦公室以...
Comfy Spa按摩店遭聖地牙哥市府律師Heather Ferbert辦公室以涉嫌賣淫起訴。圖為起訴書。（Heather Ferbert辦公室提供）

聖地牙哥一家由華人經營的按摩店，涉嫌性交易。（示意圖取自Pexels）
聖地牙哥一家由華人經營的按摩店，涉嫌性交易。（示意圖取自Pexels）

華人 釣魚 聖地牙哥

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