加州眾議員選戰對陣方樹強 劉龍珠認為有這優勢

加州眾議員第49選區候選人劉龍珠2日去投票站投票。（劉龍珠提供）

加州眾議員 第49選區兩候選人，分別是競選連任的方樹強，與第二次衝擊該職位的律師劉龍珠。劉龍珠2日去投票 站投票，他說，當天他在選民資料庫找不到自己的名字，無法機器投票，只能手寫選票郵寄。對於第二次和方樹強對決，他認為自己優勢是他和華人社區更緊密且身為人父，更懂華人對教育的重視。

劉龍珠表示，2024年他第一次參選時，對手方樹強競選經費是他的10倍，但選票只比他多20%。和對手相比，他的優勢在他和華人社區更緊密，他會講中文且理解華人辛酸苦辣。他更在意華人社區利益，這次他參選比上次投入更多時間和金錢，同時為人父母也更理解華人家長的訴求。初選到決選的半年時間，他會繼續草根性競選，計劃到各個社區中心和家長群舉辦活動。呼籲華人既然「孟母三遷」到美國，就不能因為軟弱無知葬送下一代前途。尤其提醒大家關注州議會ACA 7（Assembly Constitutional Amendment 7），這是一項憲法修正案，為鬆綁1996年通過的209號提案（Proposition 209）。ACA 7提案允許州政府在公共教育等領域，基於特定族裔群體的需求給予資源與機會，以縮小社會、健康與教育差。

他說，ACA7如通過，未來在招工和政府合同方面，華人可能不會被公平考慮。呼籲大家要通知所在區的州參眾議員，表達反對訴求。有一些華人年輕人對ACA 7不以為然，甚至覺得這是努力的動力，但這實際是對華人後代美國夢的致命衝擊。

如果這次沒有選上，劉龍珠表示，回想他兩次參選經歷，曾遭遇寫滿守護社區宣言選舉牌接二連三被盜，在沒有任何合理理由情況下，他的大型競選海報也曾被強行移除。這些經歷都讓他政治經驗更加成熟，未來會繼續再選，一如佛教講的法布施，參選行為本身就是一件功德且很有意義。