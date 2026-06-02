11犬照護期間死亡 南加華人訓犬師面20重罪指控

53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）與女友劉婷芳（Tingfeng Liu，譯音）涉嫌在照護期間造成近12寵物犬死亡。（爾灣警局提供）

加州橙縣 高等法院6月1日開審一起動物虐待案，爾灣一華人 訓犬師涉嫌在照護期間造成近11寵物犬死亡，被告還試圖迅速安排火化並向飼主謊稱寵物是在睡夢中離世，以掩蓋責任。此案引發外界對寵物寄養、訓練及照護業監管制度關注。

橙縣紀事報報導，檢方指出，53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）在多隻犬死亡後，試圖盡快將遺體火化，借此消除可能揭露死因的重要證據。同時，他還向原告飼主辯稱，寵物都是在睡眠中自然死亡。

根據ABC、KTLA等多家媒體此前報導，多名飼主向警方報案，後者成功阻止大部分犬隻遺體火化，保留所需證據。也促成對被告及其23歲女友劉婷芳（Tingfeng Liu，譯音）的刑事起訴。

不過劉婷芳的律師Frederick Fascenelli 6月1日特別指出，劉婷芳與薛鄺鍾沒有浪漫關係，並稱劉婷芳持簽證在美國，並向薛鄺鍾學習如何訓練狗。

檢方指出，被告薛鄺鍾面臨超過20項重罪指控，包括動物虐待及虐待致死等罪名，另有八項企圖銷毀證據的輕罪指控。劉婷芳則被控「事後協助犯罪者」（Accessory After the Fact）重罪，以及三項銷毀或企圖銷毀證據輕罪。

根據庭審資料，11隻狗的飼主原本將寵物交由薛鄺鍾（其經營「Happy K9 Academy」）訓練，訓練期最長可達數周。一隻名為Shadow的狗在2025年6月12日死亡，其餘10隻狗在同年6月18日相繼死亡。檢方指出，經初步檢驗，有八隻狗死因為中暑（heat stroke），另有一隻死於鈍力傷（blunt force trauma）。檢察官告訴陪審團，部分犬隻的臉部、毛髮或爪子上可見血跡，顯示死亡過程可能涉嚴重傷害。

在1日的庭審中，檢方沒有明確說明11隻狗的具體死因，但表示案件將透過獸醫鑑定報告、執法人員調查結果及相關證人證詞，證明被告在照護犬隻期間存在嚴重不當行為，並在事件曝光後企圖掩蓋真相。

檢方向陪審團表示，薛鄺鍾對這些犬隻的死亡負直接責任，劉婷芳則協助他試圖掩蓋事件真相。檢察官Danica Drotman向陪審團強調，這起案件「並非意外」。她表示，這些狗之所以死亡，是因為被告一連串蓄意且刻意的選擇所導致。

辯方不否認這些犬隻是在薛鄺鍾照護期間死亡，但辯護律師Kate Corrigan表示，不幸的是，事情發生得非常快，並稱這些犬隻接連死亡後的「慌亂行為」，並不等同被告對死亡本身負有刑事責任。

劉婷芳的律師Frederick Fascenelli則表示，劉婷芳可能知道發生了什麼，她可能選錯了導師，她可能應該在當時（向薛鄺鍾）詢問更多，但這些都不是法律要求她必須做的。因此劉婷芳不應被刑事指控。

檢察官Danica Drotman反駁，劉婷芳清楚這些狗是如何被對待的，且積極參與後續的火化。她本可以遠離這些行為，並向當局或任何人報告，但她什麼都沒做。

本案預計審理將持續約兩到三周。