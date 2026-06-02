Uber最離譜失物榜 乘客竟把「這些東西」忘車上

Uber年度「最離譜失物」名單，非常吸引外界目光。（取自uber Lost and Found Index新聞稿）

Uber日前公布第10屆《失物招領指數》（Lost and Found Index），揭示過去一年乘客遺留在車上的各種物品。其中除手機、錢包等常見失物外，更出現婚紗、兒童義眼、活魚、人體模型，甚至一包用衛生紙包著的假牙等令人匪夷所思的物品，再度引發網友熱議。

Uber表示，今年最常被遺忘的物品依然是手機，通報遺失數量超100萬支，連續多年居排行榜首位。其他常見失物依序包括錢包、行李箱、鑰匙、耳機、衣物、護照 、眼鏡、珠寶首飾及筆記型電腦。

然而，真正吸引外界目光的，則是年度「最離譜失物（most *unique* lost items）」名單。這份榜單再次證明，Uber司機見過的失物，恐怕比許多人一輩子看過的還要離奇。根據Uber統計，今年乘客遺留在車上的離奇物品多達50項，包括只有兩顆牙齒的假牙、母乳、電子腳鐐、420個甜甜圈、氧氣瓶、活魚、人體模型、及兩棵樹等。

其中最令人驚訝的失物，還包括兩件婚紗、一隻兒童義眼、一個75加侖大型魚缸、一台迷你冰箱、一台洗碗機、雙門烤箱、切肉機、廚房水龍頭，以及一套睡眠呼吸中止症治療設備。

名單中還出現一份署名「George Washington」的醫院出院文件、一張鑲有水鑽耶穌像的立體照片，以及一隻單獨遺失的Christian Louboutin紅底高跟鞋。這些物品都讓人不禁好奇，遺失的背後究竟發生什麼故事。

Uber表示，從乘客遺落的物品中，也能看出近年流行文化與生活趨勢。例如近來爆紅的Labubu玩偶、Crocs洞洞鞋，以及匹克球球拍，都曾被乘客遺忘在車上。其中，帽子更是最常遺失的服飾類物品，無論是棒球帽、卡車司機帽還是毛帽，都頻繁出現在失物名單中。

根據Uber統計過去10年的數據顯示，各種節慶活動期間，是乘客最容易遺失物品的時候。其中，最容易發生失物情況的三大節日分別為聖派翠克節（St. Patrick's Day）、萬聖節以及跨年夜。此外，乘客最常遺失物品的時段，集中在晚9時至午夜12時之間。Uber指出，這段時間正好與過去10年來人們社交活動最頻繁的時段相吻合。

相較之下，星期一與星期二長期被視為全周最不容易遺失物品的兩天，整體情況相對穩定、失物發生率較低；反觀星期日則成為全美最容易遺失物品的高峰日。

至於全美「最健忘城市」是哪裡？Uber表示，紐約市再次蟬聯全美「最健忘城市」冠軍，這已不是它第一次奪下該頭銜。其他擠進全美前十的城市還包括邁阿密、芝加哥、舊金山、洛杉磯、華盛頓特區、達拉斯、波士頓、亞特蘭大及紐澤西州紐瓦克市。