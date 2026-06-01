Google要放3200萬隻蚊子？原因讓人意外

谷歌偵錯計畫將用益蚊抑制壞蚊。（Pexels）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，科技巨頭谷歌 （Google ），目前正向相關單位申請許可，計畫在加州與佛羅里達州 釋放多達3200萬隻「好蚊子」，用於進行其「谷歌偵錯（Google Debug）」計畫。此「偵錯」非軟體的「偵錯」，這項鮮為人知的計畫，旨在「以益蟲制害蟲（stop bad bugs with good bugs）」，利用數百萬隻不具繁殖能力的蚊子，消滅傳播疾病的蚊蟲。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），蚊子是全球最致命的物種之一，超過3500種蚊子中，單是埃及斑紋（Aedes aegypti）就可能傳播登革熱（Dengus Fever）、茲卡（Zika）病毒與屈公病（Chikungunya）等，每年導致數億人感染。

根據谷歌偵錯計畫官網，蚊子問題非常難以解決，大多數由蚊子傳播的疾病目前缺乏有效的疫苗或治療方式。「利用殺蟲劑對付蚊子並非永續方案，因其效果會隨著時間下降，且可能具有毒性。清除積水也遠遠不夠，因人們不可能找到所有的蚊蟲孳生地。」因此「我們需要一種新方法。」

新方法的答案仍是蚊子，但是「益蚊」。根據谷歌偵錯計畫網頁，「益蚊與傳播疾病的壞蚊屬同一物種。我們的益蚊是體內帶有一種名為沃爾巴克氏體（Wolbachia）天然菌的雄蚊，這種菌會讓牠們無法與野生雌蚊繁殖後代。」該網頁寫道，「雄蚊不會叮咬也不會傳播疾病 ，這些益蚊將透過阻止繁殖抑制野生蚊群數量。時間久了，這些壞蚊數量將愈來愈少。」

該計畫團隊強調，這項技術使用天然存在的細菌，不用任何化學物質、不含毒素，且不涉及基因改造。「數十年來，類似方法已被安全地用於對抗其他害蟲。我們結合團隊科學與工程學專長，與國際合作夥伴共同培育和釋放益蚊。」與過去其他害蟲根除計畫不同，團隊利用數據分析、感測器與自動化技術來「擴大昆蟲絕育技術的應用規模」。

該計畫在常見問題解答頁面上指出，團隊會積極與國家及地方政府、社區領袖及研究機構等單位合作，計畫正式進行前會深入當地社區與居民交流，以便了解居民擔憂與需求。谷歌也正向聯邦政府申請核准，希望在加州與佛州推動該計畫。

根據聯邦公報（Federal Register）公告，環保署（EPA）正根據「聯邦殺蟲劑、殺菌劑和滅鼠劑法（FIFRA）」審查谷歌提交的實驗性使用許可申請。公報並提供該計畫更多細節，包括前兩年分別在佛州與加州釋放最多1600萬隻益蚊。

民眾可上www.regulations.gov，輸入案件編號EPA-HQ-OPP-2025-3951了解更多資訊且提出意見。也可上谷歌「我們如何阻止壞蚊子（How we stop bad bugs）」網頁，https://debug.com/how/。