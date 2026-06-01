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華裔長者骨折送醫卻不能手術 才知被人登記成臨終病患

記者張宏／洛杉磯即時報導
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加州檢察長邦塔（Rob Bonta）日前宣布，已有21嫌犯因涉嫌大型安寧療護詐欺案遭起訴，涉案金額高達2億6700萬美元。（美聯社）

加州近年爆發大規模安寧療護（Hospice）詐欺案，不少華人長者也成為受害者。亞凱迪亞一華裔長者日前因摔倒骨折，原本應立即送醫接受手術，卻因醫療紀錄顯示已加入安寧療護，導致無法接受積極治療。律師鄧洪提醒，華人長者應提高警覺，避免遭不法機構以禮品卡、免費醫療設備或到府服務等名義，騙取醫療資料並擅自登記安寧療護。

鄧洪表示，聯邦政府目前正調查約280起安寧療護相關詐欺案。亞市這名80多歲華裔長者，日前因跌倒骨折，家屬將其送醫準備手術時，醫院卻發現她的白卡紀錄中顯示已接受安寧療護服務。根據規定，安寧療護主要提供止痛與舒適照護，不再進行以「治癒」為目的的積極醫療，因此院方無法安排手術。

家屬表示，從未主動申請安寧療護。後來在律師協助下調查發現，老人先前參加老人中心活動時，有人以「不必前往診所或醫院、會有醫生到府服務，還免費提供病床、輪椅等設備」為誘因，要求填寫文件。由於老人及照顧她的女兒都不懂英文，誤以為只是一般居家醫療服務，便在不明情況下簽字。

鄧洪指出，許多人不了解安寧療護的真正定義。所謂安寧療護，是由醫師判定病患預期壽命約剩六個月或更短，且病患選擇不再接受積極治療，而以舒適照護與減輕痛苦為主。

他表示，過去經營安寧療護機構需具備醫師資格，但數年前法規放寬，持護理執照者也可申請設立相關機構。由於政府補助金額龐大，吸引部分不肖人士利用他人執照申請經營，導致亂象叢生。

鄧洪指出，全美約90%的安寧療護病患在半年內過世，但加州情況卻相反，有高達80%的病患持續存活，因此引發政府對保險補助詐欺的調查。目前加州已有284嫌犯面臨起訴，其中包括數名華裔嫌犯。

他提醒，民眾切勿因小利，而隨意提供個人醫療資料或簽署不明文件，應定期登入官網查詢紅藍卡（Medicare）及白卡（Medicaid/Medi-Cal）紀錄，確認是否被擅自登記安寧療護。一旦發現異常，應立即報案。

鄧洪還指出，詐欺集團往往利用長者語言不通、資訊不足等弱點，取得白卡資料後，將健康長者登記為臨終病患，以詐領政府補助。他並提醒，安寧療護福利並非可無限制重複使用，若遭人冒名使用，未來真正有需要時，恐受到影響。

CalMatters報導，加州安寧療護與緩和醫療協會負責人Sheila Clark日前向國會議員作證時，提及另一受害案例。一名紅藍卡受益人2020年深夜前往浴室途中嚴重跌倒，原本需接受白內障手術，但醫院發現其醫療紀錄顯示已登記安寧療護，而該登記疑似涉詐欺。最終她未能從傷勢中恢復，兩個月後去世。

加州政府已於2022年暫停核發新的安寧療護執照，禁令預計將於明年到期。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）日前宣布，已有21嫌犯因涉嫌大型安寧療護詐欺案遭起訴，涉案金額高達2億6700萬美元。自2021年以來，州檢方已提出119起與安寧照護相關的刑事案件，另有數百家機構仍在接受調查。

此外，洛杉磯縣的安寧照護機構在過去十年間暴增1500%，當局發現其中涉大量假帳單、冒用醫護身分申請執照等問題。

加州Senior Medicare Patrol主任Catherina Isidro表示，很多人不知道其紅藍卡號碼已被盜用，等發現已被登記安寧療護。還有醫護會把病患資料賣給詐騙集團換取回扣，而詐騙者常透過自動語音電話、超市搭訕、教堂外接觸長者、挨家挨戶推銷，會提供禮品卡、免費餐點或免費健康服務交換民眾填寫包含個資與醫療資訊的表格。建議民眾不要透過電話提供號碼、不要為免費贈品交出資料，定期查看醫療給付通知與保險文件。有異常可致電855-613-7080取消未申請服務。

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