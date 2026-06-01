行李失蹤別只等航司通知 這工具讓旅客即時追蹤動向

不少旅客出國時會將AirTag放入托運行李，以便隨時掌握物品位置。有網友分享，曾靠AirTag追回被錯運至另一國的近萬元自行車。（示意圖取自Pexels網站）

搭機最怕的事情之一，莫過於行李遺失。不過隨著蘋果（Apple）AirTag等追蹤裝置普及，越來越多旅客發現，即使航空公司表示「正在尋找」或「無法確認位置」，他們其實早已知道行李究竟在哪裡。

一名達美航空（Delta Air Lines）乘客近日在社群平台X分享親身經歷，指自己透過AirTag發現航空公司客服提供的資訊與實際情況不符，引發網友熱議。這則原本發布於今年1月的貼文，近日再度在Reddit瘋傳，瀏覽量已接近800萬次。

發文者Ami Bruni表示，她的托運行李在旅途中遺失，期間多次致電航空公司客服詢問進度，但對方提供的位置資訊與她AirTag顯示的結果完全不同。

她在貼文中寫道：「航空公司一定很討厭AirTag。我的行李昨天不見了，這已經是我第三次打電話給客服，他們明明在胡亂告訴我行李在哪裡，而我只要看著手機就能直接說：不，根本不是這樣。」

Bruni認為，如果不是因為AirTag能即時追蹤位置，航空公司恐怕不會如此積極尋找並安排運送行李。她還指出，問題往往出在航空公司委託第三方物流公司處理遺失行李配送，使得資訊傳遞出現落差，航空公司也因此容易將責任轉嫁給外包單位。

這番說法引起不少網友共鳴。許多人分享自己利用AirTag找回行李的經驗，甚至有旅客成功追回價值9000美元的競速自行車。

該名網友表示，自行車原本應隨他飛往目的地，卻意外被送往完全相反方向，途中經過四座機場，飛行超過5000英里後甚至被運往另一個國家。幸好AirTag讓他全程掌握物品位置。

他表示，在不斷要求航空公司升級處理後，最終根據AirTag訊號，發現自行車竟被丟放在某處倉庫角落、堆放於箱子後方。航空公司隨後緊急安排快遞，隔天便將自行車送達他在西班牙馬德里的飯店。

另一名旅客也表示，抵達目的地後航空公司告知其行李遺失，並要求排隊辦理申報。但AirTag顯示行李其實就在機場內另一條行李轉盤旁，最後自行順利取回。還有網友分享，自己的盥洗包一度在多個地點間移動，直到向機場員工出示AirTag定位資訊後，才成功尋回。

不過，也有自稱航空公司行李處理員的網友為業界平反。他表示，多數行李延誤或遺失事件其實源於人工操作失誤，而非刻意隱瞞。

該名員工指出，航空公司的行李追蹤系統主要依賴條碼掃描紀錄，一旦中間某個環節未被正確掃描，系統顯示的資訊就可能出現偏差。他表示：「有些人好像以為航空公司員工組成秘密組織，專門想辦法讓旅客不方便。事實上，我們只是依據系統中的掃描紀錄工作。」

事實上，航空公司對AirTag態度已逐漸轉為支持。達美航空近年便陸續開放旅客在行李遺失時，將AirTag定位資訊分享給客服人員協助尋找。部分航空公司更開始將蘋果的「尋找」（Find My）技術整合進行李追蹤系統，希望藉由旅客提供的即時定位資訊，縮短行李尋回時間。

隨著智慧追蹤設備普及，過去只能被動等待航空公司通知的旅客，如今已能主動掌握行李動向。許多網友也直言，經歷過一次行李遺失後，未來搭機「再也不會不帶AirTag」。