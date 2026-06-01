不抽菸也得肺癌？醫：這類肺癌不是患者「做錯什麼」

史丹福胸腔腫瘤專家Joel Neal博士指出，肺癌治療近年快速進入「精準醫療」時代，不再讓所有肺癌患者接受同一種治療。（講座截圖）

長期以來，肺癌常被視為「吸菸者疾病」，但這個印象正被改寫。史丹福大學（Stanford University）亞裔健康研究與教育中心（CARE）近期一場社區健康講座指出，亞裔、女性與從未吸菸者罹患肺癌，常有不同於傳統吸菸型肺癌的分子特徵，其中最常見的是EGFR基因突變肺癌。史丹福胸腔腫瘤專家Joel Neal表示，這類肺癌較不與吸菸相關，也不是患者「做錯什麼」造成。有研究正試圖釐清文化與生活環境等因素如何共同影響該種肺癌的風險。

EGFR全名「表皮生長因子受體」（Epidermal Growth Factor Receptor），原本是人體細胞表面負責調控生長與修復的蛋白質，可理解為細胞的「生長開關」。Neal表示，正常情況下，當身體需要修復組織時，EGFR會暫時啟動，任務完成後便停止運作；但當EGFR基因發生突變後，這個開關會像故障般持續卡在「開啟」狀態，導致細胞不停分裂、生長，最終形成癌症。

這也是為什麼一些亞裔女性明明一輩子不抽菸、生活看似健康，仍可能罹患肺癌。舊金山加大(UCSF)與史丹福大學合作的研究指出，約57%亞裔女性肺癌患者從未吸菸，研究正試圖釐清二手菸、基因、文化與生活環境等因素如何共同影響風險。

Neal表示，目前醫界仍無法完全解釋為何亞洲族群EGFR突變比例較高，但研究普遍認為與遺傳背景有關。不過，醫界已清楚觀察到，EGFR突變較常出現在亞裔、女性與無吸菸史患者身上；研究也顯示，亞洲肺腺癌患者的EGFR突變比例，明顯高於西方族群。

除EGFR外，ALK、ROS1、HER2、RET等基因變異，也可能成為肺癌「驅動因子」。Neal形容，這些突變就像不同電路中的開關卡住，因此現在肺癌已不能只簡單稱為「肺癌」，而要透過基因檢測分辨是哪一種分子型態，因為治療方式完全不同。

值得注意的是，不吸菸不代表完全沒有外在風險。美國癌症協會指出，非吸菸者肺癌也可能與氡氣（一種天然放射性氣體，主要來自土壤、岩石與地下水中的鈾自然分解）、二手菸、空氣汙染、柴油廢氣、石棉或其他職業暴露有關；其中氡氣是美國非吸菸者肺癌的重要原因之一。

另一個問題是早期發現困難。Neal指出，肺部與淋巴結缺乏能讓人明顯感覺腫瘤生長的神經，因此許多患者出現咳嗽、胸悶、疼痛或其他症狀時，癌症可能已經擴散。專家提醒，長期咳嗽、咳血、胸痛、呼吸急促、原因不明體重下降、聲音沙啞等症狀，不應因「我不抽菸」就忽視。

Neal指出，肺癌治療近年快速進入「精準醫療」時代，最大的改變之一，就是醫界已不再讓所有肺癌患者接受同一種治療。他在講座中列舉出多種肺癌的治療方式，包括化療、標靶治療、免疫治療，以及抗體藥物複合體（ADC）等。不同基因突變，往往對應不同藥物。

若確診非小細胞肺癌，尤其是肺腺癌，患者應主動詢問醫師是否進行完整基因檢測。Neal強調，如今單靠「肺癌」或「肺腺癌」這類診斷，已不足以制定治療方案，因為非小細胞肺癌其實可細分成20多種不同分子亞型。唯有找出癌細胞究竟是哪一個「開關失控」，醫師才能選擇對應的標靶藥物；目前EGFR、ALK、ROS1等突變皆已有治療選項，部分患者可透過口服藥長期控制病情。