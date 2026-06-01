世界盃八場賽事登陸洛杉磯 安保「史上最大規模之一」

英格伍SoFi體育場準備就緒，將迎接2026年世界盃足球賽洛杉磯地區八場賽。（洛杉磯FIFA世界盃官網）

2026年世界盃 足球賽即將於6月11日揭幕，作為北美賽區重要主辦城市之一，洛杉磯 地區英格伍（Inglewood）SoFi體育場將承辦八場賽事。面對預計湧入的數十萬名球迷，聯邦及地方執法機關1日上午聯合召開記者會，公布賽事期間的維安部署，強調將以「史上最大規模之一」的安保行動，確保球迷及居民安全。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，世界盃不僅是全球體育盛事，也是洛杉磯在2028年奧運會前的重要壓力測試。他警告稱，世界盃期間「絕對不是犯罪的好時機」，執法單位將對酒駕、鬥毆、仇恨犯罪、假門票及仿冒商品販售等行為採取零容忍政策。

洛杉磯縣警局、洛杉磯市警局、英格伍警局、聯邦調查局、特勤局及國土安全部等多個機構，共同參與洛杉磯地區世界杯賽事的安全執法。各單位近數月來已持續進行大型群眾控制、反恐應變及緊急疏散演練，以應對可能出現的各類突發事件。

執法人員透露，目前最受關注的安全議題之一是無人機威脅。由於近年大型體育賽事頻繁出現未經授權的無人機闖入禁飛區，世界盃期間SoFi體育場及周邊空域將實施臨時飛航限制。違法操作無人機進入禁飛區者，最高可面臨10萬美元罰款，設備也可能遭沒收。

FBI官員表示，聯邦政府已部署專門的無人機偵測與反制小組，全天候監控場館周邊空域。一旦發現威脅公共安全的無人機，將立即採取措施予以處理。官員雖未透露具體攔截方式，但強調所有反制作業都會在遠離群眾的區域進行，以避免造成次生風險。

除傳統治安問題，執法部門今年特別將人口販運列為重點打擊項目。霍克曼表示，大型國際賽事往往伴隨人口販運風險增加，洛縣地檢署將與洛杉磯區域人口販運專案小組合作，嚴查性交易及勞工剝削案件。

針對近期南加州部分社區對移民執法的擔憂，洛縣警長盧納（Robert Luna）也在記者會中特別澄清，雖然聯邦機構包括國土安全部及移民與海關執法局人員將參與安全勤務，但目前已獲聯邦方面保證，世界盃賽事期間不會在場館內外進行移民執法行動。

主辦單位同時呼籲球迷共同參與維安工作。FIFA西岸安全負責人表示，希望球迷都能成為「額外的眼睛和耳朵」，若發現可疑人員、異常包裹或潛在安全威脅，應立即向現場工作人員或警方通報。

本屆世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大及墨西哥三國共同舉行，共有48支國家隊將在16座主辦城市比賽。洛杉磯賽區首場比賽將於6月12日在SoFi體育場登場，由美國隊迎戰巴拉圭隊。

近日南加州足球熱度已明顯升溫。上周末數百名球迷聚集在巴沙迪那玫瑰碗體育場，觀看墨西哥與澳洲的熱身賽，提前感受世界盃氛圍。

對於沒有購票的球迷，主辦單位也將於6月11日起在洛杉磯紀念體育場設立官方FIFA球迷嘉年華（Fan Festival），免費開放民眾觀賞賽事直播。此外，從威尼斯海灘到聯合車站等地，還將設置10個球迷活動區，預計吸引數十萬名民眾參與，共同迎接這場全球矚目的足球盛宴。