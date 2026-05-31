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華人丟手機奇遇：丟失1個月後竟收神秘短信

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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手機丟失一周後，華女放棄尋找，重新購買同款蘋果手機。（記者邵敏／攝影）
手機丟失一周後，華女放棄尋找，重新購買同款蘋果手機。（記者邵敏／攝影）

南加華女日前在餐廳丟失最新款的蘋果手機iPhone 17 Pro Max，她根據手機定位追蹤，但對方否認持有；她多次給手機發短信，若歸還可重金感謝，但消息石沉大海。沒想到一個月後，華女接連收到神秘短信，一對母女表示手機在她們手中。

洛杉磯華人居民Cindy楊，今年4月在天普公園附近一家麥當勞就餐，「當時用銀行卡付款，隨手把手機放在點餐台，之後去旁邊取餐。」Cindy回憶，那天餐廳人很多，拿完餐後，突然發現忘拿手機，馬上回到點餐台，卻再也找不到手機。

「大概一、兩分鐘時間，手機已經沒有了。」Cindy詢問服務生，對方表示沒有注意，店內也無監控設備查閱。Cindy趕緊借服務生電話撥打手機，「語音提示已關機，當時就明白肯定被人拿走，如果有人撿到手機願意歸還，不會馬上關機。」

Cindy丟失的手機，市場售價1300美元左右，有顯眼的橙色外殼。她的手機與丈夫手機綁定，Cindy通過丈夫手機的跟蹤定位，發現她的手機曾出現在天普公園附近一戶居民家中，「短暫開機，馬上又關機。」她隨後找到手機定位出現的地方，但對方一問三不知，「後來一直撥打自己的電話，但都顯示關機。」

對失主來說，手機遺失不僅是上千美元的價值損失，更重要的是儲存的重要個資，包括銀行帳戶、照片、聯繫人等。Cindy嘗試給丟失手機發短信，希望對方可以歸還，她會支付「感謝費」。但接連幾天，沒有回應。

一周後，Cindy決定放棄尋找，她重新買了同款手機，「店內工作人員根據蘋果帳號，協助將丟失手機的一些信息，傳送到新手機上，再一鍵清除原手機儲存內容。」她以為事件就此結束，沒想到的是，一個月後竟接連收到神秘短信，就來自丟失的手機。

Cindy稱，一位自稱Luna的女士發來信息，說她收到媽媽送的生日禮物就是Cindy丟失的手機，並指是在二手手機店購買，因為Apple Store綁定原主人帳號，沒辦法下載任何軟件。Luna在短信中，希望Cindy解除帳號綁定，並提供詳細操作方式。

「對方接連幾天發送多條短息，還給我發郵件，因為該丟失手機此前綁定我的郵箱和手機號，她們可以查詢到。」Cindy說，Luna的母親也發消息，希望解除帳號綁定，母女倆甚至在接下來幾天質問Cindy，「我不理解，你為什麼還不解除帳號」、「如果你解除帳號，我保證刪掉手機裡的所有數據。」Cindy最初不願回覆這些短信，最後不堪其擾，就回信稱，「這是我丟失的手機，你們如果有任何問題可去警局報案。」

對持有她丟失手機的母女，Cindy表示哭笑不得，她猜測，「對方可能就是當初撿到手機不願歸還的人，或者通過其他途徑拿到這台手機。如果她們真的在二手店購買，為何不去手機店退貨、或詢問解決辦法，還要發消息來找我這位失主？」

持有手機者希望失主解除帳號綁定，並提供具體操作方式。（受訪者提供）
持有手機者希望失主解除帳號綁定，並提供具體操作方式。（受訪者提供）

持有手機者發信質問失主：「我不理解，你為什麼還不刪除帳號綁定？」。（受訪者提供）
持有手機者發信質問失主：「我不理解，你為什麼還不刪除帳號綁定？」。（受訪者提供）

洛杉磯 華人 麥當勞

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