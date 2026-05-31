我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「賭王」之子何猷君、超模奚夢瑤法國補辦婚禮 谷愛凌也來了

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

Costco這款經典冰淇淋充滿懷舊氣息 粉絲一次搬4盒

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Costco近日上架Thrifty Ice Cream經典口味Chocolate...
Costco近日上架Thrifty Ice Cream經典口味Chocolate Malted Krunch單杯冰淇淋，每盒12杯售價13.99美元，引發不少會員搶購。（取材自好市多官網）

好市多Costco）近期上架一款充滿懷舊氣息的冰淇淋新品，引發會員熱烈討論。不少消費者發現，來自加州老牌Thrifty Ice Cream的人氣口味「Chocolate Malted Krunch（巧克力麥芽脆球）」已在部分Costco門市開賣，消息曝光後迅速在社群媒體掀起話題，不少網友直呼「童年回來了」，甚至有人一次搬走四盒。

這款冰淇淋以單杯包裝形式販售，每盒共有12杯，售價13.99美元，換算下來每杯3.6盎司裝冰淇淋約1.17美元。對不少喜愛Thrifty冰淇淋的消費者而言，能以不到1.2美元價格買到經典口味，也讓這項商品迅速成為近期Costco熱門新品之一。

Chocolate Malted Krunch多年來一直是Thrifty最受歡迎的招牌口味之一，曾榮獲冰淇淋大獎。這款冰淇淋以傳統巧克力麥芽奶昔為靈感，冰淇淋中加入酥脆麥芽巧克力脆球，帶有濃郁巧克力香氣與獨特口感。

商品上架後迅速引起網友關注。Reddit討論區中，不少消費者分享試吃心得。有網友形容，這款冰淇淋杯「可愛又適合作為小份量甜點」；另一名網友則表示，「這是我最喜歡的冰淇淋口味之一」。Instagram上的反應同樣熱烈。有Costco會員表示，自己看到商品後立刻買了四盒，並形容已經完全著迷；也有不少留言認為，這款冰淇淋勾起許多成長回憶。

目前已有消費者在南加州及加州其他地區的Costco門市發現這款新品。不過部分美國東北部地區會員則表示，當地門市尚未看到相關商品。想確認所在地門市是否有貨，最簡單的方法是透過Costco App查詢倉庫庫存。

由於Costco商品經常採限時供應方式販售，熱門商品何時下架往往難以預測，因此不少網友建議有興趣的消費者盡早購買，以免撲空。

Costco 好市多 社群媒體

上一則

男子買車遭車商事後加價 付不起 車子竟不見了

延伸閱讀

好市多這款台灣0卡果凍爆火 網友：不用再從家鄉扛過來

好市多這款台灣0卡果凍爆火 網友：不用再從家鄉扛過來
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱

好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱
好市多紅心奇異果限時上市 莓果般香甜「太好吃了」

好市多紅心奇異果限時上市 莓果般香甜「太好吃了」
闊別2年回歸 Trader Joe's「史上最好吃」零食引瘋狂

闊別2年回歸 Trader Joe's「史上最好吃」零食引瘋狂
好市多海鮮 消費者評更勝山姆

好市多海鮮 消費者評更勝山姆

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11

超人氣

更多 >
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
長者這些行為恐失紅藍卡醫保 後果嚴重 還需終身罰款

長者這些行為恐失紅藍卡醫保 後果嚴重 還需終身罰款