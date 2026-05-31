Costco這款經典冰淇淋充滿懷舊氣息 粉絲一次搬4盒

Costco近日上架Thrifty Ice Cream經典口味Chocolate Malted Krunch單杯冰淇淋，每盒12杯售價13.99美元，引發不少會員搶購。（取材自好市多官網）

好市多 （Costco ）近期上架一款充滿懷舊氣息的冰淇淋新品，引發會員熱烈討論。不少消費者發現，來自加州老牌Thrifty Ice Cream的人氣口味「Chocolate Malted Krunch（巧克力麥芽脆球）」已在部分Costco門市開賣，消息曝光後迅速在社群媒體 掀起話題，不少網友直呼「童年回來了」，甚至有人一次搬走四盒。

這款冰淇淋以單杯包裝形式販售，每盒共有12杯，售價13.99美元，換算下來每杯3.6盎司裝冰淇淋約1.17美元。對不少喜愛Thrifty冰淇淋的消費者而言，能以不到1.2美元價格買到經典口味，也讓這項商品迅速成為近期Costco熱門新品之一。

Chocolate Malted Krunch多年來一直是Thrifty最受歡迎的招牌口味之一，曾榮獲冰淇淋大獎。這款冰淇淋以傳統巧克力麥芽奶昔為靈感，冰淇淋中加入酥脆麥芽巧克力脆球，帶有濃郁巧克力香氣與獨特口感。

商品上架後迅速引起網友關注。Reddit討論區中，不少消費者分享試吃心得。有網友形容，這款冰淇淋杯「可愛又適合作為小份量甜點」；另一名網友則表示，「這是我最喜歡的冰淇淋口味之一」。Instagram上的反應同樣熱烈。有Costco會員表示，自己看到商品後立刻買了四盒，並形容已經完全著迷；也有不少留言認為，這款冰淇淋勾起許多成長回憶。

目前已有消費者在南加州及加州其他地區的Costco門市發現這款新品。不過部分美國東北部地區會員則表示，當地門市尚未看到相關商品。想確認所在地門市是否有貨，最簡單的方法是透過Costco App查詢倉庫庫存。

由於Costco商品經常採限時供應方式販售，熱門商品何時下架往往難以預測，因此不少網友建議有興趣的消費者盡早購買，以免撲空。