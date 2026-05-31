男子買車遭車商事後加價 付不起 車子竟不見了

汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

「金錢智慧」（Money Wise）報導，購車爭議不時發生。想像一下，剛簽好新車合約，開心地將車開走後，卻因拒絕簽署汽車經銷商另一份更高價新約，以致車子遭強制收回。

這是布萊德（Take Brad）遭遇的狀況。他以6萬9000美元買下一輛全新皮卡，且支付2萬5000美元頭期款。沒想到幾個小時後突然接到車商電話稱，在漫長議價過程中，他們「算錯價格」，要求布萊德再支付1萬5000美元，重新簽署新合約，原本合約也將被視為無效。

在布萊德拒絕車商要求後，車商拒絕兌現其頭期款支票，也未將文件送交貸款 機構，使他無法獲得貸款。結果某天上午，他發現新車遭強制收回（repossessed）。車子沒了，拿不回頭期款，但他手上卻握著一分雙方簽署完成的正式合約。

是的，車商有時確實可取消交易，如貸款未通過、文件中出現真正的行政錯誤等，然消費者權益人士指出，當雙方談妥條件並完成合約，經銷商通常不能逼迫買家再簽署價格更高的新約。

消費者行動法律團體（Consumer Action Law Group，CALG）指出：「根據基本合約法，一旦雙方簽署協議，其條款即具約束力。未經另一方明確同意，任何一方都不得單方面更改合約內容。」這意味著，即使車商事後聲稱定價錯誤，並不會讓已簽署的合約失效，尤其在買家已將車開走，且完成付款的情況下。

不過，若車商因打字錯誤，將原價4萬美元誤植為4000美元，在這種明顯錯誤下，可能會有一定的法律空間進行修正。消費者保護法更在意的是「欺騙性銷售手法」，如更改原先合約上同意的條款、增加未揭露費用，或用「強制收回」威脅消費者重新簽約等。聯邦貿易委員會（FTC）曾於2023年推出「打擊汽車零售詐騙」法，企圖規範這些行為，包括「誘餌轉換」（bait-and-switch）銷售方式與隱藏式垃圾費用（junk fees）等，不過該法於2025年因程序問題遭撤銷。

在一些州，若違反貸款或租賃合約（相關內容通常會寫在合約中），放款機構可合法將車子收回。但若在非法情況下將車拖走，如借款人並未違約，或貸款條件在簽約後被貸方私自修改等，則屬「不當強制收回」（wrongful repossession）。

聯邦貿易委員會建議，若打算貸款買車，最好先取得貸款機構預先核准（pre-approval），有助於得到更優惠條款。此外「出門前，要求車商確認車輛是否在現場，並以書面方式提供最終出門價（out-the-door price）。」若收到需簽名的文件時，務必確認購車價格與其他條件，是否與車商先前提供的內容一致，消費者可提出疑問，必要時隨時離開。