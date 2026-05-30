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一杯冰沙賣20元賺不夠？貴婦超市曝欠租

編譯陳盈霖／即時報導
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川普總統的孫女Kai Trump在YouTube發布一段逛洛杉磯高端超市Erew...
川普總統的孫女Kai Trump在YouTube發布一段逛洛杉磯高端超市Erewhon的影片，並帶著特勤局隨行購物，引發社群媒體廣泛批評。（示意圖，本報資料照╱記者朱敏梓攝影）

加州郵報報導，被稱「超市界愛馬仕」，深受名人、網紅與健康達人喜愛的高端有機連鎖超市Erewhon，捲入激烈的租金糾紛。根據房地產媒體The Real Deal報導，這家以「20美元一杯冰沙」和星光熠熠客群聞名的「貴婦超市」，近期遭大型地產公司Hackman Capital Partners告上法庭，聲稱Erewhon積欠位於庫爾富（Culver City）門市超過27萬5000美元租金及相關費用。而隨著訴訟進行，該超市驚人月租金也被公眾所知曉。

根據法庭文件，這起於5月21日提出的訴訟，指Erewhon違反其在「The Culver Steps」的租約協議。The Culver Steps是一座備受矚目的複合式商業開發案，現已成為娛樂與科技從業人員聚集的熱門據點。Erewhon於2021年簽下租約，2023年在該處開設門市，租約承諾至2038年。

根據合約，超市在租賃的前五年中，每月需支付8萬6500美元租金，之後會依約逐步調漲，租期後段每月租金將調升至10萬美元。租約還要求Erewhon支付其他費用，包括稅金與公共區域維護費等，這使得該超市年度總成本超過100萬美元，「可能得需賣出不少高價冰沙才支付得起」。

訴狀指出「房東已要求租戶付款，然租戶並未履行支付義務。」Hackman Capital Partners正尋求超過27萬5000美元損害賠償，且要求支付律師費用及其他相關成本。

Hackman Capital Partners面對的不僅是超市租金糾紛問題。報導指出，該公司近年飽受一系列備受矚目的債務問題困擾，包括與雷德福工作室（Radford Studio）相關債務違約事件等。目前正考慮以約1億5000萬美元出售這座庫爾富開發案。

「任何有經驗的買家，在Erewhon租金糾紛尚未釐清前，都會對收購這處物業有所遲疑」一名房地產業內知情人士告訴加州郵報，「否則，潛在買家將會大幅降低Erewhon租約的價值。」截至發稿，Erewhon尚未回應媒體評論。

Erewhon超市物品排列有序，非常整齊。（本報資料照╱記者朱敏梓攝影）
Erewhon超市物品排列有序，非常整齊。（本報資料照╱記者朱敏梓攝影）

「超市界的愛馬仕」Erewhon，飲用水一瓶超過21元 。（本報資料照╱記者楊青...
「超市界的愛馬仕」Erewhon，飲用水一瓶超過21元 。（本報資料照╱記者楊青攝影）

租金 加州

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