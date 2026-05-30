座位藏保險套 還有不明黏液 飛機衛生拉警報

飛機在航班之間只進行「有限的」清潔，因為航班周轉時間可能很快。（記者張宏╱攝影）

不少旅客以為飛機每趟起飛前都會徹底清潔消毒，但現實可能很殘酷。近日有美國航空乘客在座椅縫隙發現用過的保險 套及包裝紙，另有旅客在美聯航座位旁看到不明黏液。隨著暑假旺季來臨，大批旅客湧入機場搭機出遊，飛機客艙衛生問題再度引起關注。

航空新聞網SimpleFlying報導，美國航空公司超過20年的AAdvantage白金卡會員Paul Franklin，近日在從鳳凰城飛往開曼群島的埃爾巴索國際機場 (ELP) 的航班上，遭遇一件令人意外的事。他發現座位卡著一個用過的避孕套及其包裝紙。空服員發現後立即處理此事，並戴上手套取出這些物品。隨後他向航空公司發送投訴郵件，並收到回覆；美國航空公司承認其服務標準未達標，並承諾會認真看待這些回饋，並將此事上報至鳳凰城總部團隊進行全面審查。Franklin認為其客服處理不到位，於是在臉書上表達不滿。

這不是第一個飛機衛生問題，去年11月網紅Kat Shortsleeve在乘坐美聯航往返紐約航班上，看到座位縫隙似乎有一些深綠色不明黏液。她感到非常憤怒，猛烈抨擊這家航空公司： 「美聯航難道不應該有飛機清潔規程嗎？」這段影片觀看次數很快超過56萬6000次。有網友評論，她坐飛機時都會帶亞馬遜買的一次性椅套，別人都覺得她瘋了，但她不在乎，因為她知道飛機座位可能不乾淨。

據美聯航官網，他們採用突破性的清潔技術，並與高樂氏(Clorox)公司合作推出「美聯航清潔加強版」計畫。該計畫將在美國各大機場提供高樂氏產品，為旅客打造健康安全的旅行體驗。

常飛行的Julia徐疫情後坐飛機都用酒精棉擦拭座椅、扶手和屏幕。她認為，航空公司的工作人員可能不會好好清潔這些區域，她時常會在座椅夾層袋發現包裝袋和用過的紙等。看到一些旅客光著腳走在飛機地毯去洗手間，她都覺得怵目驚心。「飛機上太多傳染源，尤其現在漢坦和伊波拉病毒盛行，她暑期出門會加倍注意」。

Pointsguy報導，無論是傳統航空公司，還是廉價航空公司，飛機清潔通常分為三階段：日常清潔、隔夜清潔和長期清潔。美國航空、達美航空、聯合航空、西南航空、阿拉斯加航空、邊疆航空均證實，他們的飛機在航班之間只進行「有限的」清潔，因為航班周轉時間可能很快。除座椅和餐桌外，洗手間通常也會進行清潔。大多數航空公司會聘請外部承包商來維護飛機，不過在某些情況下，例如西南航空，空服員會協助其他員工進行清潔工作。

目的地也會影響當日清潔的規模。如美國航空公司會根據航班是國內航班還是國際航班及地面周轉時間長短，制定不同的清潔流程。通常情況，飛機停飛過夜後，才會進行吸塵和深度消毒，包括對衛生間和廚房進行消毒及擦拭所有高頻接觸區域，例如扶手、餐桌和頭頂行李架。航班間隙機組人員只有10到20分鐘時間來清潔飛機，包括清空座椅靠背口袋、折疊安全帶、簡單擦拭餐桌和衛生間，及清理垃圾。飛機每30到45天才會進行一次深度清潔，屆時可能會清洗地毯、更換座椅套，以及擦拭機艙天花板和牆壁。當飛機進行全面檢修時，會進行更徹底的清潔消毒。檢修頻率取決飛機的飛行時間，但通常這種大修約每一年半進行一次。