我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

明星接連退出美國250周年音樂會 川普考慮親自上

洛城災民控房東趁火打劫 三房月租1萬5 超法定上限三倍

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
因伊頓野火流離失所的雷尼克一家提告指控，房東趁災後住房短缺將三房住宅月租抬高至近...
因伊頓野火流離失所的雷尼克一家提告指控，房東趁災後住房短缺將三房住宅月租抬高至近1萬5000美元、超出法定上限近三倍，成為洛杉磯野火後首宗租客控告哄抬租金的民事訴訟案。（美聯社）

ABC7電視台報導，洛杉磯野火災後租屋市場亂象首度進入司法程序。一個因伊頓野火（Eaton Fire）流離失所的家庭近日提起民事訴訟，指控房東趁災後住房短缺之際，將格蘭西爾公園（Glassell Park）一棟三房住宅月租抬高至近1萬5000美元，超出加州法定上限近三倍；代理律師表示，這是洛杉磯野火後首宗由租客提出的哄抬租金民事訴訟案。

根據訴狀，原告雷尼克（Candy Renick）一家在火災後急需尋找住所，當時數以千計災民同時投入租屋市場，房源供不應求。原告指出，為盡快安頓家人，只能接受高額租金入住該處住宅，但事後發現租金遠超過加州災難期間反哄抬物價法所允許的漲幅。

訴訟指出，涉案房屋位於格蘭西爾公園，月租金接近1萬5000美元，而依據災難緊急狀態期間的相關規定，租金漲幅不得超過法定上限。原告主張，房東收取的租金約為合法金額的三倍，涉嫌違反加州反哄抬物價法及消費者保護法。

訴狀並指稱，雷尼克一家入住數周後，洛市檢察官辦公室（Los Angeles City Attorney's Office）曾向房東發出通知，提醒該租屋廣告可能違反州法規定。然而，即使收到警告，房東仍持續向原告收取涉嫌違法的高額租金長達數月。

代表原告的「人民法律計畫」（The People's Law Project）及「租客聯盟」（The Rent Brigade）律師表示，案件提出之際，洛縣野火災區的反哄抬物價保護措施即將到期，希望藉由訴訟為其他受害租客爭取權益。

租客聯盟代表柯克（Chelsea Kirk）表示，許多災民至今仍未從野火衝擊中恢復過來。「與其說居民正在復原，不如說復原進度已經停滯。數以千計流離失所的居民仍無法找到可負擔住房，有些人甚至被迫離開洛杉磯地區。」雷尼克表示，當時數千人同時尋找住處，市場競爭激烈，令人難以想像竟有房東會利用災民最脆弱、最無助的時刻牟取利益。參與案件的律師指出，野火過後，洛杉磯地區部分租賃物件租金上漲20%，部分案例甚至高達200%，顯示災後住房市場出現令人憂心的哄抬價格現象。

目前，雷尼克一家已搬回位於艾塔迪那（Altadena）的住家。媒體已向訴訟中列名的被告尋求回應，截至發稿前尚未獲得答覆。

租金 加州 洛杉磯

上一則

南韓美妝店Olive Young進駐南加 粉絲漏夜排隊搶進場

下一則

座位藏保險套 還有不明黏液 飛機衛生拉警報

延伸閱讀

洛縣租金防哄抬令5/28退場 漲幅將可逾10%

洛縣租金防哄抬令5/28退場 漲幅將可逾10%
月租竟可多出30% 舊金山擬立法封殺房東隱形收費

月租竟可多出30% 舊金山擬立法封殺房東隱形收費
洛市百大問題房東 榜首華埠公寓涉192項住房違規

洛市百大問題房東 榜首華埠公寓涉192項住房違規
紐約生存手冊╱租屋旺季到 避坑指南保障權益

紐約生存手冊╱租屋旺季到 避坑指南保障權益
洛杉磯近郊野火迅速蔓延 數以千計居民被迫撤離

洛杉磯近郊野火迅速蔓延 數以千計居民被迫撤離
洛市「豪宅稅」首見成果 可負擔房項目啟用

洛市「豪宅稅」首見成果 可負擔房項目啟用

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36

超人氣

更多 >
AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕
美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」
受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世
維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島
水煮蛋殼難剝傷腦筋 她曝1招剝得乾乾淨淨：一次2顆也OK

水煮蛋殼難剝傷腦筋 她曝1招剝得乾乾淨淨：一次2顆也OK