南韓美妝店Olive Young進駐南加 粉絲漏夜排隊搶進場

曾多次在美國美容展亮相的南韓美妝品牌Olive Young，憑藉高人氣吸引大批粉絲，29日美國首店開幕再掀排隊熱潮。（本報檔案照）

南韓 最大美妝零售品牌Olive Young，29日在巴沙迪那開設美國首家實體門市，吸引大批韓系美妝愛好者漏夜排隊。部分民眾自前一晚10時便到場卡位，開幕當天清晨，排隊人龍已延伸至街區外。不少消費者表示，雖然只睡了一、兩個小時，仍難掩興奮，希望搶先成為首批入店顧客。

據KTLA5電視台報導，Olive Young創立於1999年，總部位於南韓，目前已在當地擁有超過1400家門市，以販售韓國保養品、彩妝、健康美容、護髮及生活用品聞名。近年隨著韓系美妝及「玻璃肌」（Glass Skin）風潮在社群媒體 迅速竄紅，品牌知名度持續攀升。

市場研究亦顯示韓國美妝產品在美國市場成長強勁。華爾街日報報導，過去一年南韓製造的美容產品在美國銷售額達24億美元，較前一年成長48%；Olive Young全球數位銷售額中，亦有逾半數來自美國消費者。

巴沙迪那新門市集結超過500個品牌、5000項商品，並配備肌膚及頭皮狀況掃描設備、洗手台供顧客試用清潔與保養產品，以及產品體驗區與美容教育服務，讓消費者能親身試用後再決定購買。開幕典禮於當天上午舉行，並於11時正式開放入場，許多排隊民眾表示，實體購物體驗是吸引他們到場的重要原因。

有消費者指出，相較於網購，更享受親眼看到商品、實際試用的樂趣；也有人坦言，開幕限定贈品及優惠活動是特地前來朝聖的一大原因。面對店內琳瑯滿目的商品，更有消費者笑稱自己「沒有預算上限」，準備盡情選購。公司高層表示，未來將持續擴展美國市場，規畫在洛杉磯及紐約增設更多據點。新門市地址位於58 W. Colorado Blvd。