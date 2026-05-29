我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

除了雞蛋以外 11種輕鬆攝取蛋白質的食物

股票投資 聽人工智慧能發財？

編譯陳盈霖╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愈來愈多人仰賴AI協助理財，專家提醒使用者謹慎小心，避免可能發生的風險。（Pex...
愈來愈多人仰賴AI協助理財，專家提醒使用者謹慎小心，避免可能發生的風險。（Pexels）

NBC 4電視台報導，人工智慧（AI）如今無所不在，從旅遊規畫、電子郵件撰寫到健康建議，更有不少民眾將AI運用於個人理財。然AI是否真能做出更聰明的財務決策，或在不知不覺中讓使用者虧損，專家認為「兩者皆有可能」。

麻省理工學院（MIT）近期一項研究顯示，近半數受訪者曾使用AI尋求財務建議或資訊，在已熟悉生成式AI者比例更高。根據Credit Karma調查，66%受訪者表示會利用AI尋求財務建議。

理財專家暨Exit Wealth Advisors總裁詹金（Ted Jenkin）日前於Credit Karma贊助的「On the Money」節目中表示，AI特別擅長快速整理繁雜財務資訊，有助簡化流程，降低理財門檻。可將AI視為一本能與自己對話的「理財百科全書」，如想了解Roth IRA與401(k)有何差異、FICO信用評分計算方式，甚至房貸運作等，都可透過AI得到解答。

AI亦可協助使用者思考如何節省支出，幫忙列出應向會計師或財務顧問詢問的問題，甚至提供增加收入來源的「點子」。還可協助分析財務決策的利弊，整理比較哪種信用卡較適合申請等。

儘管AI有上述多項優點，詹金提醒，消費者在聽取AI建議時需「放慢腳步進行查證」，特別要避免下列使用方式：

一、不要向AI透露個資。一個簡單原則是：若避免把某項資訊公開於群媒上，就不要輸入AI系統。一旦輸入社安號、密碼或銀行帳戶資訊，使用者恐無法掌握個資安全。

二、不要將AI當成財務顧問。AI正迅速成為成長最快的財務顧問，然它其實不受監管。AI不了解使用者背景、無法像真人顧問般確實掌握某人財務狀況，在退休計畫、稅務策略或資產傳承等重大問題上，無法判斷怎麼做最適合使用者。

三、不要認為AI永遠正確。多數AI聊天機器人的特色是「充滿信心，過度自信」，然AI可能出錯，也可能提供過時或錯誤資訊。這並非AI刻意誤導，而是它無法知道自己「不知道什麼」。

四、不要單靠AI做出重大財務決策。在退休、出售房屋或投資等重大財務決定，不能只聽AI意見，應先諮詢財務顧問或會計師，目前也有不少合法及免費服務，協助民眾媒合專業人士。

詹金建議民眾「記住三個R」原則：AI「沒有退款（No refunds）」、「沒有重來（No redos）」、「沒有監管（No Regulation）」，一旦提供錯誤建議，往往難以挽回，民眾應謹慎使用。

人工智慧

上一則

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

延伸閱讀

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕
AI製作會議紀錄看似方便 律師卻說法律風險猶如定時炸彈

AI製作會議紀錄看似方便 律師卻說法律風險猶如定時炸彈
AI查海外資產? 佳財會計師事務所提供申報諮詢

AI查海外資產? 佳財會計師事務所提供申報諮詢
SpaceX要IPO AI泡沫下的圈錢大戰

SpaceX要IPO AI泡沫下的圈錢大戰
病人帶AI看法進診室 中國醫師破防 「該成立豆包醫院」

病人帶AI看法進診室 中國醫師破防 「該成立豆包醫院」
AI教練幫金融菁英上課 1天收費2.5萬元 預約要排2個月

AI教練幫金融菁英上課 1天收費2.5萬元 預約要排2個月

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36

超人氣

更多 >
馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟
維州大車禍…大巴撞6車 5死34傷

維州大車禍…大巴撞6車 5死34傷
美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦
中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議
侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年