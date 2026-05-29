股票投資 聽人工智慧能發財？

愈來愈多人仰賴AI協助理財，專家提醒使用者謹慎小心，避免可能發生的風險。（Pexels）

NBC 4電視台報導，人工智慧 （AI）如今無所不在，從旅遊規畫、電子郵件撰寫到健康建議，更有不少民眾將AI運用於個人理財。然AI是否真能做出更聰明的財務決策，或在不知不覺中讓使用者虧損，專家認為「兩者皆有可能」。

麻省理工學院（MIT）近期一項研究顯示，近半數受訪者曾使用AI尋求財務建議或資訊，在已熟悉生成式AI者比例更高。根據Credit Karma調查，66%受訪者表示會利用AI尋求財務建議。

理財專家暨Exit Wealth Advisors總裁詹金（Ted Jenkin）日前於Credit Karma贊助的「On the Money」節目中表示，AI特別擅長快速整理繁雜財務資訊，有助簡化流程，降低理財門檻。可將AI視為一本能與自己對話的「理財百科全書」，如想了解Roth IRA與401(k)有何差異、FICO信用評分計算方式，甚至房貸運作等，都可透過AI得到解答。

AI亦可協助使用者思考如何節省支出，幫忙列出應向會計師或財務顧問詢問的問題，甚至提供增加收入來源的「點子」。還可協助分析財務決策的利弊，整理比較哪種信用卡較適合申請等。

儘管AI有上述多項優點，詹金提醒，消費者在聽取AI建議時需「放慢腳步進行查證」，特別要避免下列使用方式：

一、不要向AI透露個資。一個簡單原則是：若避免把某項資訊公開於群媒上，就不要輸入AI系統。一旦輸入社安號、密碼或銀行帳戶資訊，使用者恐無法掌握個資安全。

二、不要將AI當成財務顧問。AI正迅速成為成長最快的財務顧問，然它其實不受監管。AI不了解使用者背景、無法像真人顧問般確實掌握某人財務狀況，在退休計畫、稅務策略或資產傳承等重大問題上，無法判斷怎麼做最適合使用者。

三、不要認為AI永遠正確。多數AI聊天機器人的特色是「充滿信心，過度自信」，然AI可能出錯，也可能提供過時或錯誤資訊。這並非AI刻意誤導，而是它無法知道自己「不知道什麼」。

四、不要單靠AI做出重大財務決策。在退休、出售房屋或投資等重大財務決定，不能只聽AI意見，應先諮詢財務顧問或會計師，目前也有不少合法及免費服務，協助民眾媒合專業人士。

詹金建議民眾「記住三個R」原則：AI「沒有退款（No refunds）」、「沒有重來（No redos）」、「沒有監管（No Regulation）」，一旦提供錯誤建議，往往難以挽回，民眾應謹慎使用。