AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

國稅局（IRS）近年持續導入人工智慧（AI）與數據分析技術。有會計師觀察到，華人社區報稅心態出現明顯轉變，甚至有華人疏忽漏報數美元海外利息，花費高額會計費辦理修正申報。（美聯社）

國稅局 （IRS）近年持續導入人工智慧（AI）與數據分析技術，華人 社區對「AI全面查稅」討論也快速升溫。小紅書、YouTube等社群平台出現大量誇大內容，甚至流傳「AI一旦偵測異常，就會自動凍結資產、立即開罰」等說法。會計師指出，今年初以來，接獲AI查稅的諮詢案暴增近十倍；而相關議題持續發酵，華人社區報稅 心態也出現明顯轉變，甚至有華人疏忽漏報數美元海外利息，花費高額會計費辦理修正申報。

會計師洪巍表示，相關議題持續升溫，主因許多網路影片內容「三分真、七分假」，透過誇大渲染吸引流量。他透露，曾就此議題與IRS官員交流，對方明確表示，AI目前定位「前端風險篩選器」，主要是標記高風險個案；即使系統偵測到異常，是否進一步啟動稽核，仍由人工判定，不會自動開罰，更不可能直接凍結資產。

洪巍指出，近期前來諮詢民眾，多數為過去使用TurboTax等報稅軟體申報，或成為美國稅務居民二至五年的新移民。由於一般報稅軟體較少涉國際租稅（International Taxation）議題，許多移民長期忽略海外資產申報規定。此外，不少海外父母出於好意，替子女購買股票、基金或保單，卻未意識到子女一旦成為美國稅務居民，相關資產便須依法申報。許多人直到近期才發現可能存在漏報情況，趕緊向海外家人蒐集資料，準備補報。

他表示，AI的導入，確實提升查核效率。相較過去主要依賴統計模型（DIF）進行同業比較，新一代技術可快速整合W-2、1099、銀行帳戶、房地產交易及跨境資金流動等多方資料，更有效標記收入異常波動或收支明顯不符的案件，也使過去仰賴「安全區間」降低查核風險的做法逐漸失效。案例方面，亞利桑納州鳳凰城一網紅因長期在社群平台高調炫富，而申報收入卻與實際生活水準明顯不符，因此遭查核。國稅局透過多方資料比對，查出其透過個人、商業及投資帳戶隱匿約120萬美元收入，目前已面臨聯邦指控及相關刑事責任。

洪巍表示，補報案件大致分為「故意」（Willful）與「非故意」（Non-willful）兩類，兩者罰金差距可達十倍。若屬非故意漏報，可透過簡化申報程序（Streamlined SDOP）補報，罰款約為未申報資產最高價值的5%；若被認定故意隱匿，罰款最高可達50%，若涉民事詐欺，罰款比例更可能提高至75%，甚至面臨刑事責任。

他指出，IRS在判定納稅人是否故意隱匿時，會綜合審酌多項因素，包括是否在Schedule B刻意隱瞞海外帳戶、是否曾被專業人士詢問卻未如實揭露，或是否曾實際動用海外資金卻聲稱毫不知情等。在資訊交換方面，台灣屬於FATCA Model 2架構，由金融機構直接向IRS申報美國納稅人帳戶資料，海外資產透明度已大幅提高。

隨著AI查稅議題持續發酵，華人社區的報稅心態也明顯轉變。洪巍觀察，過去許多人最關心的，是如何降低被查核機率，如今則轉為詢問如何做到完全合規。甚至有民眾因疏忽漏報數美元海外利息收入，花費高額會計費用辦理修正申報，只求徹底排除未來影響身分申請的潛在風險。

針對外界擔心申報海外資產會遭重複課稅，洪巍以「樹果原則」說明，來美前累積的資產本金如同一棵「樹」，國稅局不會對其課稅；但成為美國稅務居民後，這棵樹所結出的「果子」，包括利息、股利等收益，則須依法申報並繳納相關稅負。

洪巍建議，面對AI時代來臨，民眾應建立正確稅務觀念，誠實申報收入與海外資產，定期整理銀行帳戶、保單及投資清冊，並妥善保存交易紀錄與相關憑證。