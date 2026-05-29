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台灣AI醫療受國際關注 石崇良投書籲支持參與WHO

洛杉磯訊
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第79屆世界衛生大會（WHA）5月18日在瑞士日內瓦登場，南加州地方媒體集團「燈...
第79屆世界衛生大會（WHA）5月18日在瑞士日內瓦登場，南加州地方媒體集團「燈塔媒體新聞」（Beacon Media News）旗下21家城市周報，於5月21日至27日同步刊登台灣衛生福利部長石崇良以「數位驅動醫療轉型：台灣全人照護的新篇章」為題的專文。

第79屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦登場之際，南加州地方媒體集團「燈塔媒體新聞」（Beacon Media News）旗下21家城市周報，5月21日至27日同步刊登台灣衛生福利部長石崇良以「數位驅動醫療轉型：台灣全人照護的新篇章」為題的專文，向國際社會介紹台灣在AI與智慧醫療領域的發展成果，並呼籲世界衛生組織WHO）支持台灣參與全球衛生體系。

石崇良在專文中指出，面對全球高齡化與醫療人力短缺等挑戰，台灣正積極推動以數位科技為核心的新世代醫療模式，結合大數據、人工智慧（AI）及雲端科技，提升醫療品質與效率，朝向以「全人照護」為核心的智慧健康體系發展。

台灣目前已設立19個國家級醫療AI中心，涵蓋責任治理、臨床驗證及影響評估等機制，確保AI技術從研發到臨床應用的安全與可靠性。至今已有超過50項醫療AI產品獲准上市，應用範圍包括癌症早期偵測、心臟疾病預測及臨床決策支援等。

石崇良強調，台灣的醫療與防疫實務經驗，已證明有能力對國際社會做出貢獻，但台灣至今仍無法完整參與WHO。他指出，聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議，皆未提及台灣，也未明文排除台灣參與WHO與WHA，因此呼籲WHO及各界支持台灣納入全球衛生體系，共同促進全球健康福祉。

美國「燈塔媒體新聞」成立於1996年，為南加州主要地方報業集團。

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