家暴搜查驚見「炸彈級煙火庫」 洛杉磯居民緊急撤離

27日上午，洛杉磯市警局（LAPD）在南洛杉磯社區一處住宅內發現大量非法煙火後，下令居民緊急撤離。(示意圖取自LAPD官網）

據KTLA電視台報導，洛杉磯市警局（LAPD）27日在南洛杉磯社區一住宅內發現大量非法煙火，並下令居民緊急撤離。

洛市警局表示，事發在佛羅倫斯（Florence）社區，當時警方正在85街與Main街一帶執行與槍械相關的家庭暴力案件搜索令，期間查獲這批非法煙火。警局副局長Marc Reina說：「該房屋的每一個房間，都堆滿一箱又一箱的煙火。」

他指出，光從數量看，已經是非常危險的情況。如果住宅發生火災，或有任何東西引燃這些煙火，對屋內住戶以及社區居民都可能造成極大危險。

警方已逮捕一嫌犯，並拘留屋內其他住戶。目前沒有傳出人員受傷或爆炸事故。

電視台直升機在空中拍到的畫面顯示，拆彈小組已趕赴現場處理。拆彈人員至少將三輛箱型卡車裝滿查獲的煙火，另外還有一輛箱型卡車抵達現場支援。這些煙火之後將被送往加州 消防部門進行安全銷毀。

由於非法煙火可能帶來風險，當局出於安全考量，已疏散附近居民，並封鎖周邊道路，禁止外來車輛進入。

警方與相關單位在移除煙火時格外謹慎，原因是該社區五年前曾發生重大事故。2021年6月30日，洛市警局拆彈小組曾因處理一處住宅車庫查獲的非法煙火時，將爆炸物過量裝入防爆容器，引發重大事故。導致至少80人撤離家園，並造成嚴重財產損失。

報導說，南洛杉磯一帶長期以非法煙火問題聞名，尤其在國慶等節日期間，經常有人私自放非法煙火。警方提醒，在洛杉磯市轄區內持有或施放煙火均屬違法。

警方進一步表示，探員將持續調查這起家庭暴力案，以及非法持有煙火的相關情況。