我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

給家長回扣 向Medicaid報假帳…明州2女涉詐2100萬遭起訴

一場槍擊改變創作人生 台美鋼琴作曲家登卡內基音樂廳

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台美鋼琴作曲家黃煐媖於演出中親自演奏，長期以音樂傳遞人文關懷與反對暴力理念。（黃...
台美鋼琴作曲家黃煐媖於演出中親自演奏，長期以音樂傳遞人文關懷與反對暴力理念。（黃煐媖提供）

台美鋼琴作曲家黃煐媖以音樂回應槍枝暴力，其創作歌曲「暴力不再」（Enough is Enough）與小提琴曲「新生」（Rebirth），再度榮獲Sound Expressivo康乃基桂冠藝術家大獎，並受邀6月30日晚登上卡內基音樂廳發表演出，備受樂界關注。

兩部作品的創作靈感，源於三年前震動僑界的拉古納伍茲台灣長老教會槍擊案。當時台裔醫師鄭達志於教會活動中挺身制止槍手，身中三槍不幸罹難，卻成功阻止更大傷亡，其英勇事蹟深深觸動黃煐媖，促使她以音樂記錄並傳揚此一捨身義行。

黃煐媖長期以反對槍枝暴力為創作主軸，透過音樂傳遞人道關懷。此次發表的兩部作品，分別以聲樂與器樂形式呈現，其中「暴力不再」由女高音邵孝玲演唱，「新生」則由前紐約交響樂團小提琴家Vladimir Tsypin與作曲家同台首演，預料將引發各界矚目。

在專業成就方面，黃煐媖連續五年獲加州音樂教師協會（MTAC）現代作曲家組冠、亞軍，並於今年在莫扎特國際大賽摘得銀牌，創作實力備受肯定。本次再獲國際獎項並登上卡內基音樂廳舞台，進一步展現其在當代音樂領域的影響力。

黃煐媖表示，「新生」亦是獻給已故弟弟的追思之作，寄託對生命延續的體悟；「暴力不再」則盼透過音樂凝聚社會力量，呼籲終止暴力，傳遞和平理念。

除創作外，黃煐媖亦長期投入公益與音樂教育，鼓勵學生參與社區服務。教學成果方面，其九歲學生陳書涵近期於American Protege國際音樂比賽獲亞軍，並於Ravel國際音樂大賽奪冠；另一名應屆高中畢業生林懷恩，於American Protégé國際音樂大賽榮獲第三名，並受邀於紐約Weill Recital Hall演出。

女高音邵孝玲（Shirley Wang）將於卡內基音樂廳演唱「暴力不再」，以音樂...
女高音邵孝玲（Shirley Wang）將於卡內基音樂廳演唱「暴力不再」，以音樂呼籲終止暴力。（黃煐媖提供）

九歲鋼琴學生陳書涵二度受邀登上卡內基音樂廳演出，並榮獲Ravel國際音樂大賽桂冠...
九歲鋼琴學生陳書涵二度受邀登上卡內基音樂廳演出，並榮獲Ravel國際音樂大賽桂冠獎。（黃煐媖提供）

林懷恩演出時專注彈奏鋼琴，於American Protégé國際音樂大賽榮獲第三...
林懷恩演出時專注彈奏鋼琴，於American Protégé國際音樂大賽榮獲第三名。（黃煐媖提供）

加州 槍擊 交響樂

上一則

當醫院沒有患者 病床手術房都變這樣

延伸閱讀

「仰望星光」音樂會6月7日林肯中心演出

「仰望星光」音樂會6月7日林肯中心演出
紐約幼青交響樂團音樂會 小提琴家黃凱珉獲邀獻藝

紐約幼青交響樂團音樂會 小提琴家黃凱珉獲邀獻藝
慶亞太裔傳統月 林奇緣指揮Avanti交響樂團演出受歡迎

慶亞太裔傳統月 林奇緣指揮Avanti交響樂團演出受歡迎
旅居紐西蘭鋼琴家陳美如與紐約市畫家李立婷5/30法拉盛華僑文教中心聯合跨界藝術展

旅居紐西蘭鋼琴家陳美如與紐約市畫家李立婷5/30法拉盛華僑文教中心聯合跨界藝術展
幼獅青少年管弦樂團年度音樂會 紀念方秀蓉

幼獅青少年管弦樂團年度音樂會 紀念方秀蓉
「來自台灣」今晚紐約開演 原住民合唱團曼哈頓快閃預熱

「來自台灣」今晚紐約開演 原住民合唱團曼哈頓快閃預熱

熱門新聞

近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36
數以百萬計的移民定期向母國匯款，用於支付家庭生活、教育或醫療開支。(示意圖取自Unsplash.com)

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

2026-05-25 16:57
28歲的Migui Li（圖左）及20歲的Ziyu Zhao（圖右）被指是跨國犯罪組織成員，兩人涉嫌在美東南地區Target門市造成約9萬4000美元損失。（Broward Sheriff's Office）

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

2026-05-22 16:42

超人氣

更多 >
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜
公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水
古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件