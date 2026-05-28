一場槍擊改變創作人生 台美鋼琴作曲家登卡內基音樂廳

台美鋼琴作曲家黃煐媖於演出中親自演奏，長期以音樂傳遞人文關懷與反對暴力理念。（黃煐媖提供）

台美鋼琴作曲家黃煐媖以音樂回應槍枝暴力，其創作歌曲「暴力不再」（Enough is Enough）與小提琴曲「新生」（Rebirth），再度榮獲Sound Expressivo康乃基桂冠藝術家大獎，並受邀6月30日晚登上卡內基音樂廳發表演出，備受樂界關注。

兩部作品的創作靈感，源於三年前震動僑界的拉古納伍茲台灣長老教會槍擊 案。當時台裔醫師鄭達志於教會活動中挺身制止槍手，身中三槍不幸罹難，卻成功阻止更大傷亡，其英勇事蹟深深觸動黃煐媖，促使她以音樂記錄並傳揚此一捨身義行。

黃煐媖長期以反對槍枝暴力為創作主軸，透過音樂傳遞人道關懷。此次發表的兩部作品，分別以聲樂與器樂形式呈現，其中「暴力不再」由女高音邵孝玲演唱，「新生」則由前紐約交響樂 團小提琴家Vladimir Tsypin與作曲家同台首演，預料將引發各界矚目。

在專業成就方面，黃煐媖連續五年獲加州 音樂教師協會（MTAC）現代作曲家組冠、亞軍，並於今年在莫扎特國際大賽摘得銀牌，創作實力備受肯定。本次再獲國際獎項並登上卡內基音樂廳舞台，進一步展現其在當代音樂領域的影響力。

黃煐媖表示，「新生」亦是獻給已故弟弟的追思之作，寄託對生命延續的體悟；「暴力不再」則盼透過音樂凝聚社會力量，呼籲終止暴力，傳遞和平理念。

除創作外，黃煐媖亦長期投入公益與音樂教育，鼓勵學生參與社區服務。教學成果方面，其九歲學生陳書涵近期於American Protege國際音樂比賽獲亞軍，並於Ravel國際音樂大賽奪冠；另一名應屆高中畢業生林懷恩，於American Protégé國際音樂大賽榮獲第三名，並受邀於紐約Weill Recital Hall演出。

女高音邵孝玲（Shirley Wang）將於卡內基音樂廳演唱「暴力不再」，以音樂呼籲終止暴力。（黃煐媖提供）

九歲鋼琴學生陳書涵二度受邀登上卡內基音樂廳演出，並榮獲Ravel國際音樂大賽桂冠獎。（黃煐媖提供）