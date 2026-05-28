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價值300億 NASA60年來首開放JPL管理權競標

洛杉磯訊
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NASA宣布首度開放JPL管理合約公開競標，結束加州理工學院逾60年獨家承包歷史...
NASA宣布首度開放JPL管理合約公開競標，結束加州理工學院逾60年獨家承包歷史，總值最高達300億美元。（取自JPL網頁）

NASA首度開放NASA噴射推進實驗室(JPL）管理合約競標，終結加州理工學院（Caltech）逾60年獨家承包歷史。現行合約將於2028年9月30日到期，總值最高達300億美元；NASA強調競標程序將歷時數年，不影響JPL現有任務與巴沙迪那園區的日常運作。

NASA 22日發布聲明，美國太空產業近年快速成長，聯邦資助研究與發展中心（FFRDC）管理模式已逐漸形成具競爭性的市場，因此決定JPL管理與營運合約改採公開競標方式，此舉也是聯邦政府全面提升效率、強化績效與降低成本政策的一環。

JPL由加州理工學院研究人員於1936年創立，1958年NASA成立後自美國陸軍移交管轄。NASA指出，此後歷次管理合約均以「單一來源」方式直接授予加州理工學院，此番開放競標為首例。

加州理工學院校長Thomas F. Rosenbaum與JPL主任Dave Gallagher均表示，對NASA的決定「並不意外」，校方自去年夏天起已成立專責團隊籌備投標事宜，待NASA正式發布招標書後，將提出申請。兩人說明，NASA此前已透過市場調查及產業交流活動廣泛蒐集意見，此次宣布屬政府正常採購程序的一部分。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）22日表示，競標程序預料歷時數年，不會影響現行計畫或JPL所在地，並指出透過競爭機制，有助審視管理成本與行政負擔，讓科研工作以更快速、更具成本效益的方式推進。

根據NASA重整方案，JPL將定位為「深太空與機器人卓越中心」（Deep Space and Robotics Center of Excellence），現主任Dave Gallagher將續任；NASA另任命Antti Pulkkinen擔任新設「JPL管理與監督辦公室」代理主任。

位於巴沙迪那的JPL近年幾遭重整，自2024年1月起已進行四輪裁員，共裁撤逾1500個職位。今年1月伊頓野火亦波及JPL及鄰近艾塔迪那（Altadena）員工，超200員工住所被火吞噬。

JPL目前正推動多項重要太空任務，包括預計2028年前執行的FALCON、EAGLE、SkyFall、MoonFall及GRACE-C等計畫。JPL與NASA攜手多年，曾達成人類首批火星探測車登陸火星、美國首次月球軟著陸，以及首艘進入星際空間太空船等歷史性成就。

加州 聯邦政府 NASA

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