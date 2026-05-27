慘虧20萬？台二代熱血 想在華埠開超市 2年半還沒影

王宗敏和父母在她的超市前。（Daniel Nguyen攝影，Gu Grocery提供）

近幾年，洛杉磯華埠 房租上漲，居民搬離等因素，導致該社區的超市幾乎消亡。2019年，華埠最後兩家華人 超市G&G及愛華超市關門，讓當地華人居民無法就近買到日常食物。約七年後的今天，一位熱血的台灣移民二代，試圖在華埠開設超市。然而令她沒有想到的是，原本計畫9個月的工程因各種原因延誤，至今已過去約兩年半。籌備期已花掉20萬美元，超市又遲遲無法營業，讓本不富裕的她，面臨極大經濟壓力。在華埠開超市的理想，似乎變得遙不可及。

台灣移民第二代王宗敏（Jessica Wang）接受本報採訪時表示，她與華埠一家大樓業主於五年前簽訂租約。如今租約時間已過半，店鋪裝潢以及洛杉磯市府許可證等審批還未完成。根據王宗敏在LAist中的採訪，她目前已經花掉超過20萬美元，其中10萬多用於裝修、申請各種許可證以及一年時間的租金、設備、保險和稅。

王宗敏說，幸運的是，在項目進行期間，她向洛杉磯縣、市以及非營利組織成功申請資金，幫助她周轉。而房東也許諾免除前九個月裝修期間的租金。不過隨著項目時長拖延，她又多爭取了幾個月的房租減免；到如今，王宗敏共自行支付一年的租金。她表示，如今的月租金為1500美元，當店鋪投入運營後，將是3000美元。

店鋪如今已準備了2年5個月，至今王宗敏還無法確定具體開店日期。她保守說，「但願在今年能開張。」而裝修、審批的過程拖得愈久，她的資金就愈捉襟見肘。近日，王宗敏在GoFundMe網站籌措資金，網友都被她的故事打動，她已獲得超過1萬8000美元的捐贈。

為何店鋪裝修會遇到那麼多的曲折？這就連王宗敏都沒有想到。她說，在籌備店鋪時，計畫是9個月完成。沒想到中間過程曲折。例如，安裝棚子的承包商數次拖延施工時間，在商定的施工日前一天突然漲價一倍；漆牆承包商無法如期施工，因為員工被移民局（ICE）逮捕等。王宗敏介紹，最近的一件工程，是店鋪空調沒有通過市府批准，這屬於房東的責任範圍。單單等待市府審核空調，就要一個月之久。

而裝修審批的過程也很昂貴，例如她不得不花費6000美元換掉整個抽油煙機。而這筆錢由王宗敏的父親自掏腰包贊助。她的父親在2025年3月曾做過肺癌手術，手頭也不富裕。

雖然不住在洛杉磯華埠，但王宗敏與華埠頗有緣分。她曾在這裡的非營利組織當志願者，為年長者分發食物等。她說，這裡的年長者讓她想起父母，她知道華埠缺少超市，希望通過開一個自己的店鋪，讓當地民眾的購物更便利。她說，這裡的老人，必須到5英里外的Super King超市買菜，或者拜託親友載他們到阿罕布拉市的大華超市購物。有的在自家種菜，但無法完全供給生活所需。

王宗敏即將開張的超市，名為「Gu Grocery」。她本身的職業也與食物相關。平日裡，她是烹飪老師，曾在舊金山State Bird Provisions作烘培主廚。王宗敏也曾在農夫市場售賣自己做的美食，並在朋友咖啡店於周末出售烘培點心，都獲得不錯評價。她希望能將烘培等食品融入超市成綜合營業模式，為當地居民帶來獲得日常食物的便利。

王宗敏的父母皆來自台灣。（Daniel Nguyen攝影，Gu Grocery提供）