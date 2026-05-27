華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人 家庭習慣大火快炒，酪梨油因耐高溫、油煙少且富含不飽和脂肪酸，近年被認為是最適合中式烹飪的健康油品之一。近期，好市多 販售的Chosen Foods Avocado Oil Spray酪梨噴霧油兩瓶裝推出折扣，原價14.79美元、現價10.29美元，兩瓶價格比別家一瓶還便宜，引一些華人消費者囤貨。

記者比價發現，Target同款容量單瓶售價約13.29美元；Walmart兩瓶裝價格則要23.99美元（每瓶11.99美元）。相較之下，Costco 目前特價後兩瓶只要10.29美元，等於「兩瓶比別家一瓶還便宜」。不過，折扣價截至6月7日，有意購買的消費者需盡快行動。

這款酪梨油噴霧近年在美國健康飲食市場相當受歡迎，主打100%純酪梨油（Pure Avocado Oil），成分非常單純，不含反式脂肪、人工香料與防腐劑，也不含部分傳統噴霧油常見的化學推進劑。包裝還特別強調，此款產品非基因改造也沒有除草劑殘留。

酪梨油富含單元不飽和脂肪酸（Monounsaturated Fat），其中以Omega-9脂肪酸為主，與橄欖油類似。美國心臟協會（American Heart Association）指出，這類脂肪被認為有助降低壞膽固醇（LDL）、維持心血管健康。而橄欖油雖然同樣被視為健康油品，但部分橄欖油煙點較低，較不適合長時間高溫爆炒。尤其特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）在高溫下較容易冒煙，不僅影響風味，也可能加速油脂氧化。

對華人家庭來說，酪梨油最大優勢在兼具健康與耐高溫性，特別適合華人家庭常見的爆炒、煎炸與熱鍋快炒。高煙點油品在高溫烹調時相對較穩定，較不容易快速氧化，也能減少油煙與焦化問題。

所謂「煙點」（Smoke Point），是指食用油開始冒煙與分解的溫度。一旦超過煙點，不僅容易影響風味，也可能增加油脂變質風險。酪梨油煙點約可達500°F（約260°C），在常見食用油中屬相對較高。相較之下，特級初榨橄欖油煙點約350°F（177°C）、一般橄欖油約375°F（190°C）、芥花油約400°F（204°C）、葡萄籽油約420°F（216°C），奶油則約300°F（149°C）。

除耐高溫外，這款產品的噴霧設計也是吸引不少消費者原因之一。傳統倒油方式容易一次倒過量，但噴霧瓶可均勻控制油量，適合近年流行的減油飲食。無論炒青菜、煎魚、煎蛋、燒烤、氣炸鍋料理或烘焙防沾，都相當方便。

有華人消費者表示，過去總認為噴霧油偏向西式料理用品，但實際使用後發現，「很適合亞洲人炒菜習慣」。尤其炒蔬菜時，鍋子先噴一層油即可，不僅減少用油量、更符合健康飲食趨勢，也較不容易讓廚房充滿油煙。