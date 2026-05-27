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戰火+關稅雙殺 原料一日三變 台商：報價已經全面失靈

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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許凱勝指出，中東戰爭與美國關稅政策不確定性推升原物料成本並動搖市場信心，雖台商憑...
許凱勝指出，中東戰爭與美國關稅政策不確定性推升原物料成本並動搖市場信心，雖台商憑多元布局維持彈性應對，但仍對整體景氣前景持保守態度。（記者張庭瑜/攝影）

面對中東戰火延燒、美國關稅政策反復雙重夾擊，太平洋傳承家飾公司（Pacific Heritage Home Fashion Inc.）董事長許凱勝直言，原物料全面漲價，已無可避免。而比漲價更令業者頭痛的，是難以預測的政策正從根本上侵蝕商業信心。他表示，台商多年來在台灣、越南、中國三地建立的多元生產布局，是目前能夠靈活應對的最大本錢，但他對今年整體景氣持保守看法。

許凱勝指出，中東戰爭爆發後，塑膠原料價格急速攀升，台灣甚至出現供應商拒絕報價、有錢買不到貨的窘況；原因是原料行情一日三變，廠商不敢輕易出貨。他說，公司曾研議從中國購買原料再運回台灣的生產基地，但兩岸貿易限制，使這條路窒礙難行。

在應對策略上，許凱勝說明，公司在台灣、越南及中國均設有生產基地，可視原料取得狀況靈活調度模具與物料，雖然整體成本必然上升，但靈活度足以支撐運營。

針對成本上漲，許凱勝表示，公司並未全數轉嫁給客戶，而是採取分批、緩步調整的方式，每次漲幅僅3%至5%，給予長期合作客戶充分緩衝空間。他強調，過去二、三十年，公司基本維持不向客戶漲價的原則，直到新冠疫情後，才因成本結構改變不得不調整，但仍盡力將衝擊降到最低。

談及中國業者競爭，許凱勝認為，中國廠商近年在設備與技術上已大幅提升，其最大弱點在不熟悉市場行銷，往往對終端消費者與經銷商報出同等價格，導致市場價格混亂。他指出，台廠的優勢集中在兩端：一是技術深耕，憑藉中國難以複製的核心製造能力保持領先；二是市場深耕，透過多年品牌經營與通路布局，建立難以撼動的競爭壁壘。

在關稅問題上，許凱勝表示，最高院推翻總統川普原先大規模徵收關稅的措施後，川普政府改以貿易法第122條款重新課稅，目前稅率約為10%。雖低於先前水準，但150天期限是否展延仍是未知。他說，數字高低固然重要，但政策的不穩定性，才是打擊商業信心的最大根源。因為業者根本無從預測明年的報價基準，只能以最高關稅情境估算，卻又隨時面臨客戶要求調降的壓力。

對川普期望將製造業全面回流美國的構想，許凱勝直言是「不可能的任務」。他說明，美國缺乏完整的產業供應鏈生態系，電鍍、烤漆等高污染製程的環保許可取得困難且成本極高，勞工成本亦遠高於亞洲，傳統產業根本無法比照台積電模式整合上中下游。他建議較可行的方向，是在亞洲完成基礎製造後進口至美國進行加工，但現行關稅政策，並未提供此類配套誘因。

展望今年景氣，許凱勝持保守態度。他觀察到窗簾產業的旺淡季落差今年將較以往更為明顯，旺月與淡月之間的業績起伏遠超歷年規律。他說，今年2月業績異常低迷，3月隨即反彈，4月又趨緩，顯示市場波動節奏已不同以往。他認為，在戰爭、通膨、消費者信心不足及房市低迷等多重因素夾擊下，今年全年表現不容樂觀。

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