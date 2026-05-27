台籃新星摘HBL冠軍MVP 教練自掏腰包送赴美追夢

劉廷寬（右）於南加州與台灣品格籃球協會創辦人楊德恩（左）合影。（記者張庭瑜/攝影）

台灣松山高中應屆畢業生劉廷寬，以今年台灣高中籃球聯賽（HBL）冠軍賽最有價值球員（MVP）之姿，赴美參加業餘體育聯盟（AAU）賽事，爭取美國大學全額獎學金。然而出發前一周，校方確認僅能補助不到3000美元，距全程約1萬5000美元的費用仍有鉅大缺口，由帶隊教練、台灣品格籃球協會創辦人楊德恩先行墊付。楊德恩表示，盼南加州 台灣社區共同關注台灣年輕球員的旅美發展之路。

此次赴美行程為期五周，劉廷寬在楊德恩帶領下於南加州密集參賽，爭取美國大學教練青睞，同時備戰暑期U18青年國家隊培訓。楊德恩表示，即便面臨資金壓力，仍將全力支持球員發展，「投資具備品格與潛力的年輕人，最具長遠價值。」

劉廷寬有台灣原住民 賽德克族血統，父親早逝，母親獨力扶養三名子女，於包裝工廠工作維持家計。他在今年HBL總冠軍賽中繳出30分、10籃板的表現，獲選MVP。楊德恩指出，多數球員仰賴教練發掘，劉廷寬卻在國中時主動自我推薦進入甲級強隊，且鎖定全台訓練最嚴格隊伍，展現強烈自我提升企圖心。其訓練作息長年維持高強度，清晨6時起練至8時50分，上課至下午3時後再訓練至晚間8時至9時，日復一日。

楊德恩強調，此行除技術磨練外，心態建立同樣關鍵。台灣球員在AAU賽事中面對長期接受美式訓練、具豐富實戰經驗的對手，必須在有限時間內明確目標，以高度專注把握每場比賽機會，讓大學教練看見潛力與決心。訓練過程採因材施教，透過具體分析協助球員認識自身不足。劉廷寬坦言，在此指導方式下，能更清楚面對自身問題，不再流於表面肯定，進而持續進步。

楊德恩指出，推動台灣球員旅美發展，基於教育、體育及榮譽三層面考量。他認為，具備天賦與品格的年輕人值得社會投資，若能在美國接受高強度訓練，未來無論投入執教或持續競技，都將為台灣籃球累積寶貴資產。他說，台灣在國際賽事中多仰賴旅外球員，「棒球、籃球皆然」，而球員於全美各地賽場亮相，本身亦具民間外交意義。

從事籃球教育逾15年的楊德恩，於2015年創立台灣品格籃球協會，致力將品格教育融入運動訓練，強調紀律、團隊及溝通能力，並已於台灣、香港、馬來西亞等地舉辦逾百場推廣活動。

楊德恩表示，南加州台灣社區若有意支持「台灣旅外球員培育支持計畫」，洽詢相關捐款事宜，信箱為[email protected]。

劉廷寬（左）與美國球隊相關人員合影，持球衣展現赴美發展成果。（楊德恩提供）