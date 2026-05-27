我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一邊裁員一邊買3億遊艇 查克柏格駛抵西雅圖遭噓

華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃

美簽審查全面升級 B1/B2簽證這些小錯誤 也會遭拒簽

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
赴美旅行、探親的B1/B2短期簽證，如今也愈加嚴格。（記者邵敏／攝影）
赴美旅行、探親的B1/B2短期簽證，如今也愈加嚴格。（記者邵敏／攝影）

赴美旅行、探親的B1/B2短期簽證，如今也愈加嚴格，當局全面升級美簽審查，此類簽證填寫的DS-160表格，即使出現小錯誤，也可能導致簽證延誤、行政審查，甚至拒簽。申請人填寫的所有信息都會長期保留，並與政府數據庫交叉比對。

據Newsweek等媒體綜合報導，DS-160表格是美國政府用於申請臨時簽證（或非移民簽證）的申請表，該表格必須在簽證面談前提交，包括B1/B2商務和旅遊簽證、F-1學生簽證、J-1交流簽證、H-1B、L-1和O-1等工作簽證以及K類未婚夫/妻簽證。

國土安全部（DHS）高級官員Morgan Bailey表示，申請人應把DS-160視為簽證申請過程中最重要的一份文件，必須投入足夠時間仔細填寫。「這是一份宣誓聲明，微小的錯誤，也可能影響簽證資格。」Bailey指出，常見問題包括回答不完整，或濫用「不適用」（Does Not Apply）選項，尤其是涉就業、教育、旅行記錄、社群媒體帳號與聯絡資料等。她表示，這些錯誤可能觸發額外行政審查、要求補充文件或拒簽。

Baker Donelson律師事務所全球移民部門負責人Robert C. Divine也指出類似問題，包括資料輸入錯誤、姓名拼寫、學生SEVIS號碼或專案日期、出生日期、護照號錯誤等，遺漏所需資訊、以往的美國記錄、教育、就業或居住歷史錯誤等，都會導致簽證延誤或拒簽。

Bailey表示，DS-160表格、面試回答和輔助資料之間的不一致，是領事官員經常關注的問題。她指出，旅行目的、工作或教育背景以及以往國際旅行的不一致比較常見；即使是職位名稱或日期等細微差別，也可能引發對申請人可信度的質疑。

Bailey還指出一個常見情況，申請人虛假申報親屬關係，在DS-160表格中填寫實際上並不存在的配偶或子女，這些重大虛假陳述都會被拒簽。她還補充，即使簽證最初獲批准，錯誤訊息也會被永久保留在記錄中。

近年來美國政府持續強化對申請人的背景審查。報導指出，川普政府時期擴大對外國旅客的社交媒體審查，使用電子旅行授權系統（ESTA）的申請人，需提供長達五年的社交媒體歷史紀錄。專家表示，隨著數據分析技術與跨部門資料共享日益加強，美簽已不再只是單純填寫表格，政府會將DS-160與更多數據庫進行交叉比對，包括旅行紀錄、網絡足跡與社交媒體活動等。

學生簽證 工作簽證 國土安全部

上一則

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

延伸閱讀

移民局新政 持留學、觀光簽證在美轉綠卡面臨嚴審

移民局新政 持留學、觀光簽證在美轉綠卡面臨嚴審
移民局新規須回國申請綠卡？律師這麼解讀

移民局新規須回國申請綠卡？律師這麼解讀
7月10日起 簽證申請缺有效簽名或遭直接被拒 無法補救

7月10日起 簽證申請缺有效簽名或遭直接被拒 無法補救
移民新規7/10上路 簽名無效可拒批 申請費不退款

移民新規7/10上路 簽名無效可拒批 申請費不退款
綠卡境內調整新政引震動 律師：不亞於新型炸彈 籲申請人觀望

綠卡境內調整新政引震動 律師：不亞於新型炸彈 籲申請人觀望
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

熱門新聞

近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法