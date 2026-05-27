南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

翁偲喆微信朋友圈的博士畢業照。（本報資料照╱知情人士提供）

美國南加州大學 （USC）前博士生翁偲喆（Weng Sizhe）涉嫌對多女性下藥性侵，從一起洛杉磯 刑案，牽出橫跨德國 、美國與華人社群的跨國犯罪調查。德國法院文件、美國檢方紀錄及多家媒體報導顯示，德國警方近年破獲一個以Telegram為核心的中文加密聊天網絡，成員長期交流迷姦藥物、偷拍影片、性侵手法與跨境購藥資訊，受害者多為中國背景女性。

Telegram群組以暗語交流下藥與性侵

財新國際（Caixin Global）根據法院文件與調查資料報導，德國警方追查的Telegram群組，被部分成員稱為「德國老司機駕校」（German Driving School）。群組成員長期使用中文暗語交流，其中「車」代表女性受害者、「油╱燃料」代表迷姦藥物，「開車」代表性侵，「死豬」則是對失去意識女性的代稱。

根據調查資料，該網絡核心成員約八人，外圍群組則擴大至約4500成員，並流傳超過2萬段性侵與偷拍影片。德國法院紀錄顯示，群組內成員彼此討論藥物劑量、下藥技巧、偷拍方式，以及如何避免受害者察覺，甚至交流跨境購藥與寄送方式。涉案藥物包括midazolam（咪達唑侖）、triazolam（三唑侖）與sevoflurane（七氟醚）等醫療麻醉藥物。

部分受害者是在聚會、看房或與熟人接觸後突然失去意識，醒來後完全不記得遭遇。有些女性直到警方出示偷拍影片，才知道曾遭性侵。

德國警方追查下藥案 意外發現洛杉磯博士生

洛杉磯警方表示，翁偲喆案的調查線索，正是來自德國警方。洛杉磯時報報導，翁偲喆並非因美國本地報案而進入警方視線。洛杉磯市警局（LAPD）副局長Alan Hamilton在去年10月記者會表示，德國執法部門主動聯繫洛杉磯警方，指出一名涉歐洲性犯罪與藥物案件調查的中國籍男子，長年居住在洛杉磯。德方調查發現，該男子與德國正在追查的一起下藥性侵案件存在關聯，而這名男子後來被確認就是翁偲喆。

Hamilton表示，在德國警方與LAPD交換情報後，調查人員最終取得搜索令，前往翁偲喆位南洛杉磯、靠近南加大校園的住處搜索。警方在屋內查獲鎮靜藥物、醫療器具、皮革拘束設備與大量偷拍影像。

根據洛杉磯檢方提交法院的文件，翁偲喆涉嫌利用通常由醫療專業人士使用的鎮靜藥物，使受害女性失去反抗能力後進行性侵。檢方指出，相關藥物來自德國供應商。法院紀錄顯示，目前被起訴涉及的案件發生於2021年12月10日、2022年8月1日，以及2023年至2024年間。警方懷疑還有更多受害者。

「八人核心群」多人已獲重判

據財新與德國媒體報導，德國警方目前認為，該Telegram網絡的「八人核心圈」，成員分布德國、荷蘭與美國。德國法院目前已公開涉案者包括Dapeng Zhang（張大鵬，判14年監禁）、Jiang Zhongyi（判11年3個月監禁）、Zhou Tong（判5年9個月監禁）以及Shao Zhiting（在德國受審）。這些人之中，有IT主管，有工程背景，有名校在讀博士，甚至還有醫療專業人員。

張大鵬被認為是該網絡的重要組織者之一。他曾任汽車產業IT主管，長期在德國工作。根據法院認定，他在微信與小紅書等中文社群平台假扮女性刊登租屋資訊，鎖定初到德國的中國女留學生。在受害人前往看房後，他涉嫌以浸有麻醉藥物的布摀住對方口鼻，使其失去意識後進行性侵與偷拍，並將影片上傳至Telegram群組。

德國檢方指出，2024年1月至11月間，至少已有四名受害女性因仍保有部分記憶報案。警方後續在張大鵬住處與工作場所搜索時，查獲超過千萬份涉及性暴力的影像與影片檔案。

目前德國與美國警方調查仍在持續進行，不排除還有更多未曝光受害者與涉案成員。