我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬大姊聲明：願出庭提供證據

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

記者趙健/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
翁偲喆微信朋友圈的博士畢業照。（本報資料照╱知情人士提供）
翁偲喆微信朋友圈的博士畢業照。（本報資料照╱知情人士提供）

美國南加州大學（USC）前博士生翁偲喆（Weng Sizhe）涉嫌對多女性下藥性侵，從一起洛杉磯刑案，牽出橫跨德國、美國與華人社群的跨國犯罪調查。德國法院文件、美國檢方紀錄及多家媒體報導顯示，德國警方近年破獲一個以Telegram為核心的中文加密聊天網絡，成員長期交流迷姦藥物、偷拍影片、性侵手法與跨境購藥資訊，受害者多為中國背景女性。

Telegram群組以暗語交流下藥與性侵

財新國際（Caixin Global）根據法院文件與調查資料報導，德國警方追查的Telegram群組，被部分成員稱為「德國老司機駕校」（German Driving School）。群組成員長期使用中文暗語交流，其中「車」代表女性受害者、「油╱燃料」代表迷姦藥物，「開車」代表性侵，「死豬」則是對失去意識女性的代稱。

根據調查資料，該網絡核心成員約八人，外圍群組則擴大至約4500成員，並流傳超過2萬段性侵與偷拍影片。德國法院紀錄顯示，群組內成員彼此討論藥物劑量、下藥技巧、偷拍方式，以及如何避免受害者察覺，甚至交流跨境購藥與寄送方式。涉案藥物包括midazolam（咪達唑侖）、triazolam（三唑侖）與sevoflurane（七氟醚）等醫療麻醉藥物。

部分受害者是在聚會、看房或與熟人接觸後突然失去意識，醒來後完全不記得遭遇。有些女性直到警方出示偷拍影片，才知道曾遭性侵。

德國警方追查下藥案 意外發現洛杉磯博士生

洛杉磯警方表示，翁偲喆案的調查線索，正是來自德國警方。洛杉磯時報報導，翁偲喆並非因美國本地報案而進入警方視線。洛杉磯市警局（LAPD）副局長Alan Hamilton在去年10月記者會表示，德國執法部門主動聯繫洛杉磯警方，指出一名涉歐洲性犯罪與藥物案件調查的中國籍男子，長年居住在洛杉磯。德方調查發現，該男子與德國正在追查的一起下藥性侵案件存在關聯，而這名男子後來被確認就是翁偲喆。

Hamilton表示，在德國警方與LAPD交換情報後，調查人員最終取得搜索令，前往翁偲喆位南洛杉磯、靠近南加大校園的住處搜索。警方在屋內查獲鎮靜藥物、醫療器具、皮革拘束設備與大量偷拍影像。

根據洛杉磯檢方提交法院的文件，翁偲喆涉嫌利用通常由醫療專業人士使用的鎮靜藥物，使受害女性失去反抗能力後進行性侵。檢方指出，相關藥物來自德國供應商。法院紀錄顯示，目前被起訴涉及的案件發生於2021年12月10日、2022年8月1日，以及2023年至2024年間。警方懷疑還有更多受害者。

「八人核心群」多人已獲重判

據財新與德國媒體報導，德國警方目前認為，該Telegram網絡的「八人核心圈」，成員分布德國、荷蘭與美國。德國法院目前已公開涉案者包括Dapeng Zhang（張大鵬，判14年監禁）、Jiang Zhongyi（判11年3個月監禁）、Zhou Tong（判5年9個月監禁）以及Shao Zhiting（在德國受審）。這些人之中，有IT主管，有工程背景，有名校在讀博士，甚至還有醫療專業人員。

張大鵬被認為是該網絡的重要組織者之一。他曾任汽車產業IT主管，長期在德國工作。根據法院認定，他在微信與小紅書等中文社群平台假扮女性刊登租屋資訊，鎖定初到德國的中國女留學生。在受害人前往看房後，他涉嫌以浸有麻醉藥物的布摀住對方口鼻，使其失去意識後進行性侵與偷拍，並將影片上傳至Telegram群組。

德國檢方指出，2024年1月至11月間，至少已有四名受害女性因仍保有部分記憶報案。警方後續在張大鵬住處與工作場所搜索時，查獲超過千萬份涉及性暴力的影像與影片檔案。

目前德國與美國警方調查仍在持續進行，不排除還有更多未曝光受害者與涉案成員。

中國公民、南加大博士生翁偲喆（Sizhe Weng）面臨八項指控，包括吸毒和四年...
中國公民、南加大博士生翁偲喆（Sizhe Weng）面臨八項指控，包括吸毒和四年期間性侵多女性。（洛杉磯市警局提供）

洛杉磯 德國 加州大學

上一則

沒錢想申請聯邦助學金 但一勾選項讓許多高中生怯步

延伸閱讀

「面試時裙子濕透…」 法前高階公僕飲料下藥 記錄181女性反應

「面試時裙子濕透…」 法前高階公僕飲料下藥 記錄181女性反應
江西13歲女遭拘禁、脅迫賣淫20多次 主謀竟是她的閨密

江西13歲女遭拘禁、脅迫賣淫20多次 主謀竟是她的閨密

27歲華裔性犯罪累犯再落網 性剝削未成年面臨70年監禁

27歲華裔性犯罪累犯再落網 性剝削未成年面臨70年監禁
假戀愛真詐財 年長女性被騙逾150萬

假戀愛真詐財 年長女性被騙逾150萬
從中國進口毒品分銷全美各地 華男遭聯邦起訴

從中國進口毒品分銷全美各地 華男遭聯邦起訴
心理專家、官員涉兒童性醜聞？ 42人落網含多華人

心理專家、官員涉兒童性醜聞？ 42人落網含多華人

熱門新聞

近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤