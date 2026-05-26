去好市多怕人多？選這兩天最好

要在好市多購物能如圖中顧客不算多、在店內空間較寬敞的環境中游弋，就勿要在周六、周日、周一和周五前往。圖為好市店內多一角。（新華社）

超市好市多 （Costco ）廣受歡迎，因此店內常人頭湧湧，擠得水洩不通，令顧客感不爽。有美食媒體就此作了研究，找出好市多相對不太擁擠的日子供顧客參考。

廚藝雜誌網站Allrecipes.com報導，到好市多的購物經驗，常是一開始要在店外先找個停車位，都至少要花15分鐘；待到成功進入店內，花的時間也差不多；進了店後推著購物車在人群中穿梭，更像罐頭內的沙丁魚一樣緊緊迫在一起。

報導根據好市多會員及社群媒體 的留言，找出在好市多購物經驗最差和最好的日子。首先，如果以避開人群是購物的首要目標，那麼周六和周日絕對是好市多最糟糕的購物日。一位初次光顧的顧客甚至在Reddit上發文，詢問人潮是否正常，並分享了自己在周六去Costco的經歷，就是結帳隊伍「幾乎排到了商店後方」。

另一位Reddit用戶則表示，為了避開周末人潮，他選擇周一去購物，卻仍是抱怨道：「停車場簡直太瘋狂了，他們還安排了人在那裡指揮交通。」其他用戶也表示，他們在周一和周五前去好市多，體驗也很糟糕。

一位Reddit用戶對周一和周五人潮擁擠給出了一個相當合理的解釋：「人們以為自己夠聰明，為了避開人潮而選擇周五或周一前往，但大多都發現這兩天仍是十分繁忙，而且店內員工人數不如周末那麼多。」

另一位Reddit用戶分享了關於周一現象的理論，就是周一通常是許多商家（包括當地餐廳）的食品補貨日。一位好市多的熱情粉絲在Reddit上提出為何周五也是人潮擁擠的原因，是最糟糕的購物日常會是三天小長假的前一天，人們都在為短途旅行或在家中招待客人而囤貨。

所以，若要在人少的好市多購物，最好選擇在一星期的中段前往。許多顧客反映，周二、周三和周四晚上，甚至像超級盃這樣的大型電視節目播放期間，店內的人都比較少。