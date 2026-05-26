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你們是社區的耳朵與眼睛 蒙市感謝華文媒體付出

記者子為/蒙特利公園市即時報導
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為慶祝世界新聞自由日，楊安立（中）、饒影凡（右一）表彰多家華文媒體，洛杉磯縣政委...
為慶祝世界新聞自由日，楊安立（中）、饒影凡（右一）表彰多家華文媒體，洛杉磯縣政委員蘇麗絲辦公室代表吳忠國（左一）出席頒發賀狀。（記者子為╱攝影）

為慶祝世界新聞自由日（World Press Freedom Day），並感謝媒體長年深入社區、站在新聞第一線的付出，蒙特利公園市長楊安立與前市長、加州平稅局第三區候選人饒影凡3日表彰多家華文媒體，世界日報記者亦在受表揚之列。現場並邀請洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）辦公室代表出席頒發賀狀。

楊安立表示，5月3日是世界新聞自由日，希望藉此向長年辛苦採訪、報導社區大小事的記者致謝。她指出，媒體每年投入大量心力報導蒙市及華人社區活動，因此特別舉辦此活動，感謝新聞工作者的付出與堅持。

饒影凡分享，這項活動自2021年舉辦，起因於她任內經歷新冠疫情期間，看到許多記者在缺乏足夠防護資源下，仍冒風險前往第一線採訪，讓她深受感動。她表示，當時曾嘗試協助媒體工作者爭取更多防疫資源與疫苗接種機會，因此之後決定設立相關慶祝活動，希望社區能看見新聞工作者的重要性。

她表示，記者長年站在最前線，替社區帶來最新資訊，「希望大家為記者們鼓掌和打氣。」她也提到，儘管她已卸任市長，這項活動交由楊安利接棒延續。

此外，代表蘇麗絲出席活動的吳忠國也向媒體表達敬意。他表示，過去曾從事新聞工作，深知記者在重大事件中承受的壓力與風險。他提到，2020年洛杉磯大遊行期間，不少記者在採訪中受傷，蘇麗絲當時也曾要求執法部門重視媒體安全與新聞採訪權益。

吳忠國形容，媒體在社區中扮演「耳朵與眼睛」的重要角色，讓民眾能第一時間掌握社區動態與重大事件。他說：「新聞工作是沒有國界的，只要有突發新聞（breaking news），大家都會衝到第一線去。」

蘇麗絲 洛杉磯 蒙特利公園

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