無證華人診斷癌症當場崩潰 怕白卡看病被抓、驅逐出境

牙科每次都是義診熱門項目。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯沒有合法身分的華人 移民，正經歷前所未有的掙扎。他們在一次社區義診過程中，透過血液檢查診斷為癌症 ，卻因害怕持白卡 （Medi-Cal）去醫院看病會暴露移民身分，只能依靠義診渠道治療。

5月24日上午，洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）社區中心，階進慈善基金會眾多醫護人員正為民眾免費義診。除中西醫、眼科、牙科等多個項目外，癌症檢測需求也非常高。「基金會近年與相關機構合作，透過驗血進行癌症篩檢。」基金會負責人葉品毅表示，最近參加義診的癌症患者明顯增加，其中不少人都是沒有合法身分的移民。

一位30多歲的無證華女，來自中國大陸，她在義診過程中被診斷為乳腺癌二期；另一位60歲左右的華人男子，同樣是來自中國的無證移民，現確診為肝癌三期。他們在接受義診前都不知道自己患病，得知結果後當場情緒崩潰，哭得非常厲害。

面對突如其來的嚴重疾病，兩位華人雖持有白卡，但都不敢去醫院看病，因為他們聽說當局正在收緊白卡政策，擔心看病過程中，非法移民的身分被醫院記錄，招來ICE抓捕。

這兩名癌症患者，如今只能在階進基金會幫助下，由合作的專科醫生免費協助治療，「這些患者並未進入正規醫院接受長期治療，我們持續追蹤患者情況，但資源有限，能幫多少就幫多少。」

24日義診現場人潮不斷，主辦方原本預估人數不會太多，但從上午9時開始，不到幾小時就已接診兩三百人，仍有民眾持續排隊。「按照計畫，中午11時30分後，我們就停止收治新病人。」葉品毅說，隨著今年醫療保險費用明顯上漲、白卡審核趨嚴，一些原本擁有醫保的人失去保障；也有部分低收入及身分不穩定的移民家庭，因顧慮未持續參保，轉而尋求民間義診幫助。

中醫師Sophie Liu也在當天義診現場，她參加過多次這樣的義診，每次前來就診的病人都絡繹不絕。 Sophie擅長針灸，她說，相比正規醫院，很多患者更願意參加義診，「有些隱私疾病，他們不願去醫院看醫生，卻會向我們傾訴，或許這裡的環境讓病人更有安全感。」

越來越多的低收入移民家庭缺乏醫療資源，其中包括在校學生。基金會表示，洛杉磯一些小學、初中及高中學生，許多人目前都沒有醫療保險，「孩子背後的移民家庭過去擁有白卡，但因資格審核、保費上漲或害怕被移民局抓捕等因素，退出保險系統。」階進基金會目前正與一些學校及社區合作，計劃安排義診醫生進入校園，為學生提供基礎健康檢查與醫療服務。

對於當前最大壓力，葉品毅坦言，除病人持續增加外，最缺乏的仍是資金、義工及願意長期投入社區服務的愛心醫生。「如果有更多的資金支持，我們可以幫助更多人。」

基金會希望更多義工、愛心醫生加入服務團隊。（記者邵敏／攝影）

基金會醫護人員正為民眾免費義診。（記者邵敏／攝影）

華人在義診過程中，透過血液檢查診斷為癌症。（記者邵敏／攝影）

階進慈善基金會醫護人員、義工合影。（記者邵敏／攝影）