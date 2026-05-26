南加富樂頓市財務赤字雪上加霜 千萬資金流向不明惹議

富樂頓市近日爆出逾1000萬美元準備金帳目錯列問題，財政缺口擴大，引發外界關注。圖為富樂頓市政廳外觀。（取自Google Maps）

南加橙縣 富樂頓市（Fullerton）財政危機持續惡化。市府工作人員坦承，帳目中逾1000萬美元的準備金，多年來被誤列為可調度儲備，實際上已耗盡。加上原有1370萬美元財政赤字，市府財政缺口遠比外界預期更嚴峻。

就在相關審計報告亟待公開討論之際，原定19日的市議會，卻因市長Fred Jung、副市長Nicolas Dunlap及市議員Jamie Valencia無法出席取消，菸草法規修訂公聽會及具爭議性的住宅開發案訴訟討論，也一起延後。

橙縣之聲（Voice of OC）報導，市府官員在之前市議會中指出，原本約2600萬美元的一般基金準備金，其中有超過1000萬美元其實屬專款專用項目。市財務主任Steven Avalos表示，其中約290萬美元因會計疏失，已流入一般基金；其餘約710萬美元，則被用於平衡預算或撥付其他項目，但帳面始終未作相應調整，部分錯誤甚至可追溯至2021年。

相關問題是在新城市經理上任後，才由市府主動揭露。市長Fred Jung先前受訪直言，此事已嚴重動搖他對市府工作人員的信任。他表示，雖不願將此形容為刻意欺騙，但實際情況顯然與帳面數字脫節；他並形容，市府正一步步被推向失敗邊緣。他呼籲市民將加徵銷售稅方案列入選票，以新增稅收支應道路修繕經費。

市議員Ahmad Zahra認為，加稅緩不濟急，因新年度預算須於6月前完成，而新稅最快也要等明年才生效。他直言，當務之急是立即削減支出。「問題出自支出，而非收入」。市議員Shana Charles則要求徹查問題根源，並改革現行審計機制。她指出，現有稽核程序存在重大漏洞，相關錯誤似乎已被忽視多年，未來必須建立更完善監督制度，避免類似事件重演。

「富樂頓觀察報」（Fullerton Observer）12日報導，原定19日的市議會，是要討論West Hermosa大道111號的爭議性住宅開發案，以及市府先前處理該案相關的潛在訴訟問題。該案先前因規畫審查及居民反彈引關注。