我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光市值衝進兆元俱樂部 瑞銀估未來一年再翻倍

川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

南加富樂頓市財務赤字雪上加霜 千萬資金流向不明惹議

橙縣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
富樂頓市近日爆出逾1000萬美元準備金帳目錯列問題，財政缺口擴大，引發外界關注。...
富樂頓市近日爆出逾1000萬美元準備金帳目錯列問題，財政缺口擴大，引發外界關注。圖為富樂頓市政廳外觀。（取自Google Maps）

南加橙縣富樂頓市（Fullerton）財政危機持續惡化。市府工作人員坦承，帳目中逾1000萬美元的準備金，多年來被誤列為可調度儲備，實際上已耗盡。加上原有1370萬美元財政赤字，市府財政缺口遠比外界預期更嚴峻。

就在相關審計報告亟待公開討論之際，原定19日的市議會，卻因市長Fred Jung、副市長Nicolas Dunlap及市議員Jamie Valencia無法出席取消，菸草法規修訂公聽會及具爭議性的住宅開發案訴訟討論，也一起延後。

橙縣之聲（Voice of OC）報導，市府官員在之前市議會中指出，原本約2600萬美元的一般基金準備金，其中有超過1000萬美元其實屬專款專用項目。市財務主任Steven Avalos表示，其中約290萬美元因會計疏失，已流入一般基金；其餘約710萬美元，則被用於平衡預算或撥付其他項目，但帳面始終未作相應調整，部分錯誤甚至可追溯至2021年。

相關問題是在新城市經理上任後，才由市府主動揭露。市長Fred Jung先前受訪直言，此事已嚴重動搖他對市府工作人員的信任。他表示，雖不願將此形容為刻意欺騙，但實際情況顯然與帳面數字脫節；他並形容，市府正一步步被推向失敗邊緣。他呼籲市民將加徵銷售稅方案列入選票，以新增稅收支應道路修繕經費。

市議員Ahmad Zahra認為，加稅緩不濟急，因新年度預算須於6月前完成，而新稅最快也要等明年才生效。他直言，當務之急是立即削減支出。「問題出自支出，而非收入」。市議員Shana Charles則要求徹查問題根源，並改革現行審計機制。她指出，現有稽核程序存在重大漏洞，相關錯誤似乎已被忽視多年，未來必須建立更完善監督制度，避免類似事件重演。

「富樂頓觀察報」（Fullerton Observer）12日報導，原定19日的市議會，是要討論West Hermosa大道111號的爭議性住宅開發案，以及市府先前處理該案相關的潛在訴訟問題。該案先前因規畫審查及居民反彈引關注。

橙縣 南加

上一則

去家過這家甜甜圈店可獲賠數千 至少75元

下一則

加州推蓋可負擔住宅 華人城市環保審查竟卡兩年

延伸閱讀

南加華人城市商業、多住宅單位 垃圾費調漲引討論

南加華人城市商業、多住宅單位 垃圾費調漲引討論
舊金山動物園 獲市府850萬元紓困貸款

舊金山動物園 獲市府850萬元紓困貸款
市府議會聯合決議 擬推公債籌資助西雅圖中心翻新

市府議會聯合決議 擬推公債籌資助西雅圖中心翻新
紐約市長曼達尼公布1245億行政預算案 削教育、住房補貼填赤字

紐約市長曼達尼公布1245億行政預算案 削教育、住房補貼填赤字
華裔市長承認非法代理人後 首次市議會充滿憤怒對立

華裔市長承認非法代理人後 首次市議會充滿憤怒對立

拒州府住宅計劃 漢庭頓灘市面臨重罰

拒州府住宅計劃 漢庭頓灘市面臨重罰

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20

超人氣

更多 >
專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元
最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要

想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料