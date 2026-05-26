對長者下手？華男被ICE逮捕 評論區竟掀「間諜論」

ICE轄下的洛杉磯分局近日逮捕一名25歲中國籍男子，並稱其有「盜竊老人/受扶養成年人財物」、重大竊盜以及共謀等犯罪紀錄。（X@ERO Los Angeles）

移民暨海關執法局（ICE ）洛杉磯分局（ERO Los Angeles），24日在社群平台發文表示，5月21日逮捕25歲中國籍男子金博榮（音譯，Borong Jin），稱其有「盜竊老人/受扶養成年人財物」、重大竊盜以及共謀等犯罪紀錄，目前已被ICE拘留，等待遣返 程序。

根據司法部（DOJ）資訊，涉及老人或受扶養成年人財物的犯罪，通常包括對年長者或因身心狀況需要他人照護的成年人，進行財務剝削、詐騙、盜取財物或不當利用其資產等行為。受扶養成年人（dependent adult）通常指18至64歲、因身體或心理限制而難以正常生活或保護自身權利的人。

ICE這則貼文特別標註該男子來自中國，相關內容也迅速在評論區引發激烈爭論。有支持強硬執法的網友留言，「請遣返所有在美非法犯罪者」。

此外，評論區中還出現多則將該男子與「中國間諜 」聯想在一起的留言。有網友稱，「如果他來自中國，就應該被當成間諜審判，他離開中國前可能簽過效忠協議。」不過，ICE原始貼文並未提及任何與間諜活動相關的指控。

而對華人的間諜說法，疑受近期的王愛琳事件影響。洛杉磯NBC 4新聞網日前報導，加州亞凱迪亞前市長王愛琳承認涉及非法擔任外國代理人並辭去市長職務。事件曝光後引發網路熱議，隨後在全美網路掀起針對華人群體的強烈仇外浪潮

但也有網友批評ICE的發文方式帶有針對亞裔的意味。一則獲得關注的留言指出：「為什麼對其他族裔時，很少特別強調他們來自哪個國家，但只要是亞洲人，就刻意標出國籍？」質疑這種做法是在刻意煽動對亞裔的仇恨情緒。

截至目前，ICE並未公布更多案件細節，包括涉案時間、地點，以及該男子是否已被法院定罪或僅為逮捕紀錄。

近年來，隨著美國加強移民執法，涉亞洲移民的ICE逮捕案例也持續增加。根據反仇亞組織「Stop AAPI Hate」今年3月發布、基於資訊公開法（FOIA）取得的ICE數據分析，2025年1月至10月中旬期間，共有7752名來自亞洲國家的移民遭ICE逮捕，而2024年同期為1998人。

其中，中國籍人士占比最高，約26%（約2015人）。報告也指出，在2025年遭逮捕者中，共有7069人被拘留，最終約2631人遭遣返。

報告同時指出，隨著移民執法升溫與反移民言論增加，許多亞裔民眾即使擁有合法身分，也感受到被針對與被懷疑的壓力。根據Stop AAPI Hate與芝加哥大學NORC合作進行的全國調查，53%的亞太裔成年人表示，自己或身邊親友過去一年曾受到反移民政策或相關敵意言論影響。