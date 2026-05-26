「寧願把錢留給孩子」男星從加州搬往田州 看中這優勢

曾出演「阿甘正傳（Forrest Gump）」的好萊塢男星Gary Sinise在談到自己搬離加州原因時說，自己寧願把錢留給孩子，而不是支付更多稅。（美聯社）

曾出演「阿甘正傳（Forrest Gump）」的好萊塢男星Gary Sinise，近日在接受福斯數位新聞(Fox News Digital)採訪時，談到離開加州 搬往田納西州 原因。他直言，如果還住在加州，「錢會更快流出家門」。與其支付高額稅金與生活成本，他更希望把財產留給孩子與家庭。

現年71歲的Sinise近年已將家庭與旗下慈善組織「Gary Sinise Foundation」從洛杉磯 搬到納什維爾（Nashville）。他表示，離開加州後，財務壓力明顯減輕。「如果還住在加州，錢會流失得更快，」他寧願把錢留給孩子，而不是支付更多稅金。

Sinise表示，搬離加州是全家共同決定。他坦言，在加州影視圈生活數十年後，家人希望改變生活方式，而田納西州不僅沒有州所得稅，也更適合家庭生活。

他指出，當初考慮搬家時，曾研究多個「沒有州所得稅的地方」，最後選擇納什維爾，除當地沒有州所得稅外，也因在鄉村音樂圈有不少朋友，加上當地近年影視與音樂產業快速發展。

Sinise也提到，納什維爾地理位置接近許多軍事基地，對其基金會推動退伍軍人與軍人家庭服務工作更方便。Gary Sinise Foundation長期協助受傷退伍軍人、急救人員與軍人家庭，包括建造智慧住宅、提供心理支持與教育資源等。根據基金會財報，2025財年總收入與捐款達9200萬美元，其中89%資金直接用於相關服務與項目。

近年來，愈來愈多企業家、科技業人士與名人離開加州，搬往德州、佛州或田納西州等低稅州。高房價、高州稅與生活成本，成為許多人離開的重要原因。不過，加州支持者認為，加州擁有全球最大娛樂與科技產業、生態環境、多元文化與氣候優勢，仍具高度吸引力。

Sinise近年逐漸淡出演藝圈，把重心放在家庭與慈善事業。他去年接受福斯新聞訪問時提到，過去幾年家人曾歷經癌症等健康挑戰，因此更加珍惜與家人相處的時間。

雖然已離開洛杉磯，但Sinise表示，仍感謝加州帶給他的演藝事業與人生機會，只是現階段更希望擁有較平靜、以家庭為中心的生活。