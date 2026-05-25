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想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要

洛杉磯訊
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專家指出，相較於短期激烈干預，「每天持續的小習慣」對健康老化往往更有效。（示意圖...
專家指出，相較於短期激烈干預，「每天持續的小習慣」對健康老化往往更有效。（示意圖取自聯邦疾控中心臉書）

長壽或許是近年最熱門的健康關鍵詞之一，但專家指出，真正能幫助人們活得更久、更健康的方法，其實往往沒有想像中複雜。與其依賴昂貴保健品、抗老療程或極端養生法，許多研究更支持從日常生活中的小習慣開始改變。

美國生活雜誌「Good Housekeeping」近日刊文指出，全球多個以高齡人口著稱的「藍區」（Blue Zones）地區，其居民長壽的共同特徵，並不是每天高強度健身，而是將活動自然融入生活，例如走路、園藝、做飯，以及維持穩定社交、均衡飲食與良好壓力管理。

生活型態與整合醫學醫師Jay Luthar表示，相較於短期激烈干預，「每天持續的小習慣」對健康老化往往更有效。根據整理，以下是八項有助延長壽命、提升健康狀態的生活習慣。

首先是多吃植物性食物。研究指出，蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果與種子富含纖維、多酚與抗氧化物，有助降低發炎、改善心血管與代謝健康。藍區研究甚至發現，豆類攝取量與長壽高度相關。

第二是增加日常活動量。專家建議，每周至少進行150分鐘中等強度有氧運動，並搭配重量訓練與伸展活動。不過，比起一天只運動1小時、其餘時間久坐，更重要的是整天保持活動，例如走路與做家務。

第三是維持肌肉量。研究指出，人體約從35歲開始逐年流失肌肉，而肌肉對控制血糖與維持代謝健康非常重要。專家建議，每周進行兩次阻力訓練即可帶來明顯效果，例如深蹲、伏地挺身、啞鈴或彈力帶訓練。

此外，專家也提醒應大幅減少酒精攝取。研究顯示，即使每天僅喝一杯酒，也可能增加癌症與其他疾病風險，並影響睡眠與大腦老化。

壓力管理同樣重要。長期壓力會影響免疫、心血管與代謝系統，甚至可能加速生理老化。冥想、瑜伽、運動、親近自然與培養興趣，都被認為有助減壓。

在人際關係方面，研究也發現，維持良好社交與家庭連結，與更長壽及較佳晚年生活品質密切相關。孤獨與社交隔離甚至可能提高早逝風險。

飲食方面，專家建議減少添加糖與超加工食品。這類食品與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病及早逝風險增加有關。相比嚴格計算熱量，專家認為，選擇天然、少加工食材更重要。

最後則是睡眠。專家建議成年人每晚至少睡滿7小時。研究指出，睡眠不足與心血管疾病、失智症、憂鬱症、肥胖與糖尿病風險上升有關，因為人體在睡眠期間會進行修復與清理。

文章指出，真正的健康長壽關鍵，往往不是追求極端，而是能否長期、穩定地維持這些看似簡單的生活習慣。

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