最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

好市多香蕉有著「詭異的熟成過程」？(路透社)

Tasting Table新聞網報導，香蕉是許多人熱愛的國民水果，不僅營養價值高、攜帶方便，在一般超市也幾乎隨處可買。不論是只想買一兩根打果汁，還是想買一大串做香蕉蛋糕，傳統市場或超市通常都能讓消費者「按斤秤兩」或「自由單根拆買」。然而，美式賣場好市多 卻打破了這個彈性，其香蕉一律以3磅的大包裝綑綁銷售。美國論壇Reddit的網友指出，這種量販規格直接把原本省心的水果，變成了令人頭痛的家務負擔。

好市多香蕉的致命傷，主要在於「份量太大」與「熟成時機難掌握」。如果水果熟成速度詭異或同時爆熟，原本以為撿到的便宜就會瞬間泡湯。囤積衛生紙這類不會壞的民生用品，或是把好市多的科克蘭草飼奶油放進冰箱延長保鮮都行得通；但面對生命週期既短暫又脆弱的香蕉，去巷口水果攤「吃多少、買多少」顯然明智得多。

比起吃不完的壓力，最讓網民抓狂的是好市多香蕉「詭異的熟成過程」。許多網友抱怨，這些香蕉往往維持著又硬又綠的狀態好幾天，接著就跳過完美的黃皮階段，直接發黑變爛。

究竟為什麼會這樣？事實上，香蕉屬於「更年性水果（climacteric fruit）」，採收後必須依賴乙烯氣體才會繼續熟成，因此果農通常在香蕉還是綠色時就進行採收。運送過程中的溫度起伏或是乙烯催熟不均，都容易打亂熟成節奏。網友推測，好市多的香蕉可能是太早採收，或是物流過程中處理不當，才導致熟成機制大失控。

儘管負評不斷，Reddit網友也點出好市多香蕉並非一無是處，對於以下幾類特定族群依然非常合適：

•特定客群：成員眾多的大家庭、每天打綠拿鐵的重度果汁愛好者、烘焙愛好者，或是想切片冷凍做為「末日避難所物資」的人。

•轉念樂觀派：許多苦主直接把好市多香蕉當成「香蕉蛋糕專用蕉」，笑稱「反正最後剩下的三根一定得拿去做蛋糕」，提前規劃好去路就不是問題。

總結來說，好市多的香蕉品質並不壞，只是它的分量與熟成速度，只有在全家人準備好「瘋狂暴吃」的狀態下才划算。如果你家消耗速度沒那麼快，還是去巷口零售攤買吧！