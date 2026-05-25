我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」

南加化學槽爆炸威脅解除 疏散令仍有效 5萬居民暫避

最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

編譯組/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多香蕉有著「詭異的熟成過程」？(路透社)
好市多香蕉有著「詭異的熟成過程」？(路透社)

Tasting Table新聞網報導，香蕉是許多人熱愛的國民水果，不僅營養價值高、攜帶方便，在一般超市也幾乎隨處可買。不論是只想買一兩根打果汁，還是想買一大串做香蕉蛋糕，傳統市場或超市通常都能讓消費者「按斤秤兩」或「自由單根拆買」。然而，美式賣場好市多卻打破了這個彈性，其香蕉一律以3磅的大包裝綑綁銷售。美國論壇Reddit的網友指出，這種量販規格直接把原本省心的水果，變成了令人頭痛的家務負擔。

好市多香蕉的致命傷，主要在於「份量太大」與「熟成時機難掌握」。如果水果熟成速度詭異或同時爆熟，原本以為撿到的便宜就會瞬間泡湯。囤積衛生紙這類不會壞的民生用品，或是把好市多的科克蘭草飼奶油放進冰箱延長保鮮都行得通；但面對生命週期既短暫又脆弱的香蕉，去巷口水果攤「吃多少、買多少」顯然明智得多。

比起吃不完的壓力，最讓網民抓狂的是好市多香蕉「詭異的熟成過程」。許多網友抱怨，這些香蕉往往維持著又硬又綠的狀態好幾天，接著就跳過完美的黃皮階段，直接發黑變爛。

究竟為什麼會這樣？事實上，香蕉屬於「更年性水果（climacteric fruit）」，採收後必須依賴乙烯氣體才會繼續熟成，因此果農通常在香蕉還是綠色時就進行採收。運送過程中的溫度起伏或是乙烯催熟不均，都容易打亂熟成節奏。網友推測，好市多的香蕉可能是太早採收，或是物流過程中處理不當，才導致熟成機制大失控。

儘管負評不斷，Reddit網友也點出好市多香蕉並非一無是處，對於以下幾類特定族群依然非常合適：

•特定客群：成員眾多的大家庭、每天打綠拿鐵的重度果汁愛好者、烘焙愛好者，或是想切片冷凍做為「末日避難所物資」的人。

•轉念樂觀派：許多苦主直接把好市多香蕉當成「香蕉蛋糕專用蕉」，笑稱「反正最後剩下的三根一定得拿去做蛋糕」，提前規劃好去路就不是問題。

總結來說，好市多的香蕉品質並不壞，只是它的分量與熟成速度，只有在全家人準備好「瘋狂暴吃」的狀態下才划算。如果你家消耗速度沒那麼快，還是去巷口零售攤買吧！

好市多

上一則

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

下一則

想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要

延伸閱讀

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
網傳香蕉皮泡水能當天然肥料 專家揭真相

網傳香蕉皮泡水能當天然肥料 專家揭真相
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
好市多紅心奇異果限時上市 莓果般香甜「太好吃了」

好市多紅心奇異果限時上市 莓果般香甜「太好吃了」
橙子爸質問香蕉媽「孩子咋是草莓？」 水果AI短劇瘋傳

橙子爸質問香蕉媽「孩子咋是草莓？」 水果AI短劇瘋傳

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
好市多會員刷卡進入之前，店方已經知道特定顧客上門了。（本報檔案照／記者張庭瑜攝）

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

2026-05-18 23:06
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36

超人氣

更多 >
老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到

老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難

現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難