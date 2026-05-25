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美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

記者張宏／洛杉磯即時報導
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資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

裁員和找工作難背景下，這個工作卻供不應求，有華人一周就能收到多份面試通知。Angeles華人護理學院23日在工業市舉辦「天使醫護職業招聘會」，現場超過20家醫療照護機構參與招聘，100多畢業生、在校生及來自社會的護理行業求職者參與。

華人護士Eva王以前在中國是五官科醫生，疫情前從護理學院畢業，先是在診所做醫師助理，後來在疫情期間在主流核酸檢測機構任職，最忙時一個月都沒有休息。疫情結束後，她到Sun Lab專門做抽血工作，現在希望職涯能更上層樓。她表示，她遞簡歷通常一周就能收到幾個面試通知，這次希望能進入海軍相關醫療機構工作，因為福利和待遇會更好。護士行業分不同種類和級別，她覺得術業有專攻，會更有競爭力。例如抽血護士主要看經驗和技術，老人和嬰兒的抽血工作最考驗技術，也是面試常被詢問的。

王玥是準備考取職業護理（LVN）的應屆生，她表示，希望找在家附近且有發展空間的工作，現場招聘機構都很對口，且有的她曾去實習過。她以前在中國學習國際貿易，因為照顧生病奶奶，對護士行業有新認識，來美後學習護理專業。在美國生活只要有一技之長，就不用擔心工作。

學院校長孫愷翊表示，他們學校在華人聚集的蒙特利公園市、工業市及聖伯納汀諾設有校區，每年有250名護士畢業。今年首次舉辦對外招聘會，目的是希望讓護士和醫護機構對接，希望未來能一年舉辦兩次。隨著老齡化社會到來，護理行業需求增加，不少求職者憑藉紮實專業背景和現場表現，在招聘會期間直接獲得工作機會，學校老師也會幫忙推薦。

現場氣氛熱烈，各參展機構與求職者深入溝通。大正日間保健的工作人員表示，他們在擴張中，機構對護士需求很大。很多有經驗護士都偏好去大醫院，看中其福利好，但對剛入行護士來說，日間保健其實是不錯選擇，工作時間短且相對挑戰小，能藉此積累經驗。

療養復健型機構Casa Bonita的代表Richard Escontrias表示，他們機構華人長者占10%左右，在溝通時會遇到講中文的需求，如之前臨時需要會說普通話的人員，必須臨時調派人手。其機構目前約有140名員工，其中約80名是護理人員（包括註冊護理RN與職業護理LVN），機構目前仍在擴張，希望能招募更多護理。通常護理平均能在一個地方待約兩年，部分原因是外部薪資競爭激烈，但他認為工作滿意度、被尊重的感受及良好的排班環境，比單純多幾美元時薪更重要。

Angeles華人護理學院23日在工業市舉辦「天使醫護職業招聘會」，現場有超過2...
Angeles華人護理學院23日在工業市舉辦「天使醫護職業招聘會」，現場有超過20家醫療照護機構現場參與招聘，100多畢業生、在校學生及來自社會各界的護理行業求職者到場參與。（記者張宏／攝影）

現場氣氛熱烈，各參展機構與求職者深入溝通。（記者張宏／攝影）
現場氣氛熱烈，各參展機構與求職者深入溝通。（記者張宏／攝影）

Angeles華人護理學院23日在工業市舉辦「天使醫護職業招聘會」，現場有超過2...
Angeles華人護理學院23日在工業市舉辦「天使醫護職業招聘會」，現場有超過20家醫療照護機構現場參與招聘，100多畢業生、在校學生及來自社會各界的護理行業求職者到場參與。（記者張宏／攝影）

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