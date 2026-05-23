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目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
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吳維宇保存當年自洛杉磯加州大學畢業時的照片。她回憶，赴美求學的經歷徹底改變人生。...
吳維宇保存當年自洛杉磯加州大學畢業時的照片。她回憶，赴美求學的經歷徹底改變人生。（記者張庭瑜╱攝影）

現年近90歲女科學家吳維宇，曾經歷中國文化大革命之苦，目睹諸多知識分子不堪受辱，跳樓自盡。一次來之不易的機會被她意外抓住，赴美後人生逆轉，任職國防企業並取得七項專利。吳維宇坦言：「若非來到美國，自己很可能仍在勞改，甚至早已不在人世。」

童年在戰火飢餓中度過

吳維宇1939年出生於四川成都，童年在日軍轟炸警報與物資匱乏中度過。當時成都糧食短缺，可購得的食物僅有白米與辣椒，保姆端來一勺白飯配上一瓢辣椒醬，便算一餐。年幼的她辣得受不了，卻因飢餓只能吞下去。

從小營養不足，但未影響她的大腦發育。吳維宇在學業上相當突出，老師和同學都視她為神童，小學老師遇到難題，甚至直接叫她上台解題。她笑說，同學曾因她頭大，齊唱「大頭大頭，下雨不愁，人家有傘，我有大頭。」但她始終泰然，只說那副腦袋是老天給的福氣。

母親從小讓她閱讀瓦特發明蒸汽機、愛迪生發明電燈等傳記，讓她從小立下志向，希望長大後也能為社會發明有用的東西。她1956年自上海市女中畢業後，毫不猶豫報考清華大學工程物理系，從未考慮文史領域，因為她只有一個念頭：為國家與科學界做出貢獻。

文化大革命時受盡屈辱

就讀清華期間，她親歷1966年文化大革命。當時知識分子被列為「八大毒」之首，清華師生一夕之間被打成壞分子，遭下放農村勞動改造；紅衛兵在校園內發號施令，經常深夜呼喚知識分子出來接受批判，逼迫師生在批鬥會中下跪受辱，不少老教授遭鞭打凌辱，忍無可忍之下一個接一個跳樓自盡。吳維宇回憶，每天目睹這些場景，內心極為痛苦，因此下決心離開中國，並希望有朝一日能替那些含冤受辱的師長平反。

赴美的契機，源自諾貝爾物理獎得主、聖塔芭芭拉加大（UCSB）教授施里弗（John Robert Schrieffer）的訪華之行。施里弗來華挑選研究生，起初不知中國出境管制之嚴，以為選定學生、提供獎學金便可成行。他面談吳維宇後，認定她是合適人選；吳維宇卻告訴他：「我走不了。」

吳維宇展示洛杉磯加州大學（UCLA）博士學位證書。她當年持學生簽證赴美，最終取得...
吳維宇展示洛杉磯加州大學（UCLA）博士學位證書。她當年持學生簽證赴美，最終取得固體物理博士學位。（記者張庭瑜╱攝影）

吳維宇此前雖已獲得洛杉磯加大（UCLA）物理系錄取與獎學金，卻遭清華大學以「在國外無親屬擔保」及「缺乏外匯」等理由阻撓出境。施里弗得知情況後，隨即以UCLA物理系主任名義致函清華大學，說明她已獲錄取並提供全額獎學金與生活費，當局再無法以缺乏外匯為由阻撓。

僅帶4美元機艙內痛哭 

她回憶，父親變賣積蓄替她買機票。送機當天，她坐在機艙內痛哭，看著窗外揮手送別的父母，連鄰座乘客都忍不住詢問原因。她說：「我不是不愛這個國家，而是這個國家不愛我。」飛抵洛杉磯後，因當時出境者只能兌換4美元外幣，加上無人接機，她幾乎身無分文。她向一名非裔計程車司機說明困境，對方表示從未載過來自共產中國的乘客，感到十分驚訝，但當即答應無論有沒有錢，都一定送她到目的地。最終平安將她送抵UCLA研究生接待辦公室。她至今仍對該素昧平生的司機充滿感激，直言對方是真正的好人。

進入UCLA後，她最初主修微波領域，參與機場雷達與航空導航系統研究，足跡遍及香港與加拿大多地機場。後來隨著半導體材料逐漸取代真空管，她順勢調整方向，最終完成固體物理博士學位。她主動融入美國同學生活，一起吃飯交流，她認為唯有真正融入當地，才能學到更多、站穩腳步。博士畢業典禮上，她獲頒優秀畢業生獎並受邀致詞，她向台下同學分享：「男生做得到的事，女生只要有決心，也一定做得到；」「只要有決心念書，不必擔心家境，國家自然會幫助你。」她曾獲得洛杉磯加大1985年「年度女畢業生（Graduate Woman of the Year）」嘉獎。

畢業後，當時美國國防、航太與衛星重點企業休斯電子公司（Hughes Electronics Corporation）多次力邀她加入，她起初以仍持中國國籍、不適合進入美國國防工業為由婉拒，但該公司鍥而不捨，最終承諾協助申請美國公民身分。她心想「哪有這麼大的福氣」，當即答應並承諾全力以赴。她在休斯電子公司主持多項研究，先後取得七項專利，成果均歸公司所有，從未另外領取報酬。她認為，研究與發明本就是科學工作者應盡之責，從來不只是為金錢。時任中國國家主席江澤民訪美期間，曾訪問休斯電子公司，她負責協助公司向江澤民一行做公司項目介紹。

吳維宇展示過去參與中美科技交流活動時的照片。她回憶，曾於活動中向中國時任國家主席...
吳維宇展示過去參與中美科技交流活動時的照片。她回憶，曾於活動中向中國時任國家主席江澤民介紹休斯公司。（記者張庭瑜╱攝影）

一生艱苦奮鬥勉勵後代 

由清華大學校友會推薦，吳維宇日前在南加州中國大專院校聯合校友會雙親節活動分享經歷，並被表彰為好媽媽。

吳維宇坦言，起初覺得自己「沒有資格當好媽媽」，並婉拒出席頒獎典禮。她任職休斯電子公司期間最忙時，一周搭乘五次飛機，幾乎沒有時間陪伴女兒。但典禮上，女兒說，母親的教育與引導讓她考入加州理工學院，母親一生對科學的熱情，更是她最重要的人生榜樣。這番話讓吳維宇體悟到，養育孩子並非只有一種方式，也因此接受這份肯定。

回顧人生，吳維宇說，最感恩的是那些幫助她離開中國的人，以及美國提供的一切機會。她坦言，若非來到美國，她很可能仍在勞改，甚至早已不在人世；她也親眼見過許多在美受過良好教育的教授，返回中國後因無法離開而含冤輕生，她對自己能夠獲救，始終心懷深深感激。

她至今仍對童年時空襲警報響起，等父親回家，全家一起躲進防空洞的經歷感到歷歷在目。那時的時光雖然艱難，但塑造她不怕苦難、勇於奮鬥的性格。她最常勉勵後輩的一句話：「只要立定志向、全力以赴，沒有什麼是不可能。」

吳維宇展示早年參與中美科技合作與交流計畫的相關資料。（記者張庭瑜╱攝影）
吳維宇展示早年參與中美科技合作與交流計畫的相關資料。（記者張庭瑜╱攝影）

吳維宇展示1985年獲頒的「Graduate Woman of the Year...
吳維宇展示1985年獲頒的「Graduate Woman of the Year」獎項。她表示，自己始終相信只要有目標與決心，就能克服困難。（記者張庭瑜╱攝影）

吳維宇展示與美國前國務卿Madeleine Albright的合影照片。她過去曾...
吳維宇展示與美國前國務卿Madeleine Albright的合影照片。她過去曾參與多項科技與教育交流活動。（記者張庭瑜╱攝影）

吳維宇保存多張與美國前總統老布希夫婦的合影照片，記錄她過去參與科技與教育交流活動...
吳維宇保存多張與美國前總統老布希夫婦的合影照片，記錄她過去參與科技與教育交流活動的經歷。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯加州大學（UCLA）物理系1980年致函清華大學校長，說明吳維宇已獲錄取攻...
洛杉磯加州大學（UCLA）物理系1980年致函清華大學校長，說明吳維宇已獲錄取攻讀博士學位，並將提供全額獎學金、助教薪資及學費補助。吳維宇表示，這封信也成為她日後得以順利赴美深造的重要關鍵。（吳維宇提供）

吳維宇展示任職休斯電子公司期間取得的專利資料。她表示，一生投入研究與發明，從未將...
吳維宇展示任職休斯電子公司期間取得的專利資料。她表示，一生投入研究與發明，從未將金錢視為主要目標。（記者張庭瑜╱攝影）

吳維宇在家中接受訪問。這位年近90歲女科學家歷經戰亂、文化大革命與赴美求學歲月，...
吳維宇在家中接受訪問。這位年近90歲女科學家歷經戰亂、文化大革命與赴美求學歲月，之後於休斯電子公司投入電子工業研究，並取得七項專利。（記者張庭瑜╱攝影）

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