聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

受聖嬰現象（El Niño）影響，今年南加 州海水提早回暖，海釣季也比往年提前報到。進入5月後，洄游性魚群已開始大規模自墨西哥一帶北上，加州近海漁況異常熱絡。對許多熱愛海釣的華人 玩家而言，今年堪稱近年少見的「黃金魚季」。

南加華人海釣好手Eason葉，日前與16名來自英國、瑞士等歐洲國家及全美各地的海釣愛好者，從聖地牙哥 出海南下墨西哥，展開三天兩夜深海海釣之旅。此行每人收穫近500磅漁貨，其中藍鰭金槍魚每條更重達70至90磅，讓釣友們直呼「震撼」。

Eason葉釣到的大型藍鰭金槍魚。（Eason葉提供） 南加和來自歐洲及全美各地的海釣好手們乘船從聖地牙哥南下墨西哥外海釣魚。（Eason葉提供）

Eason葉表示，他們的海釣船從聖地牙哥一路南下，航行約100至120海里至墨西哥外海。。三天時間裡，17名釣友同吃、同住，在茫茫大海共同追逐大魚蹤跡。

他表示，他們玩的海釣並非拖網作業，而是完全依靠釣竿與體力，一條一條將大魚從深海中拉上船。「很多人不相信，光靠釣竿就能釣起這麼大、這麼多的魚。」

大型藍鰭金槍魚向來是南加州海釣最熱門的魚種之一。Eason形容，與大型金槍魚搏鬥，是一場人與魚之間的力量與耐力競賽。夜間釣魚時，釣客會使用可承受200至300磅拉力的粗線與重型釣具，捲線器阻力設定更高達25至30磅。當大魚咬鉤後，往往瞬間暴衝，釣手必須掌握收線與放線節奏，不斷與魚周旋。

「新鮮現釣的金槍魚肉質細嫩，非常適合製作壽司與生魚片，加上海釣金槍魚本身極具挑戰性，因此深受許多資深釣客喜愛，」不過Eason也表示，釣金槍魚是極耗體力的活動，即便是體格壯碩的釣客，連續拉上三、五條後，雙臂也會徹底發酸；到了五、六條時，手幾乎已經握不住釣竿。他笑說，若平時沒有鍛鍊，很多人在拉完三條魚後，連握拳都會感到困難。

除技術與體能，海釣更講究對海洋生態與魚群習性的了解。Eason表示，船長通常會根據水溫、海流、海草分布及魚群活動規律判斷漁場位置。白天大家使用活沙丁魚作為誘餌；夜晚則改用300克至400克重、帶有夜光效果的鐵板假餌，在200至300呎深海域上下抽動，模擬小魚游動，引誘大型掠食魚攻擊。

「像金槍魚這類大型掠食性魚類，通常都會追逐小魚群，甚至像吞食沙丁魚球一樣整團攻擊，」Eason說，因此只要找到海藻、海草聚集區域，往往也代表附近有大量小魚，更容易吸引金槍魚等大型魚類現身。

由於海況千變萬化，釣魚裝備也必須隨時調整。他表示，如果海水清澈，魚能清楚看見釣線，釣客就必須改用更細的線材；但細線又容易斷裂，拉力設定也需同步調整。「海釣很像打高爾夫球，永遠充滿變數與意外，你得根據不同情況隨時改變策略。」

除了金槍魚，也有釣友專門挑戰罕見的大型劍魚（Swordfish）或白海鱸（White Sea Bass）。Eason透露，劍魚在南加州海域相當稀有，可能出海很多次才有機會碰上一條，更具挑戰性與吸引力。

三天的深海海釣滿載而歸，各種漁獲幾乎擠滿船艙。Eason解釋，海釣船上配有專業冷水艙，魚一上船，水手便會立刻協助放血、去除內臟與魚鰓，保持魚肉鮮度，即使三天後靠岸，魚肉依舊非常新鮮。

他這次收穫近500磅魚獲，除了六尾藍鰭金槍魚外，還有不少黃尾魚與石斑魚。上岸後，他將漁獲分送給十多位朋友，皆大歡喜。「很多年份要到7月才進入南加州海釣高峰期，」Eason表示，今年5月第一次出海就有如此豐厚收穫，讓不少釣手都感到相當驚喜。

海釣好手們進行夜釣。（Eason葉提供）

三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

南加州與墨西哥之間的太平洋海域被稱為世界級的海釣區域。（Eason葉提供）

黃尾和石斑魚也收穫不少。（Eason葉提供）