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移民局新規須回國申請綠卡？律師這麼解讀

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
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美國公民暨移民服務局（USCIS）22日發布新政策備忘錄，重申境內調整身分（AO...
美國公民暨移民服務局（USCIS）22日發布新政策備忘錄，重申境內調整身分（AOS，即I-485申請）屬「行政裁量恩惠」，而非申請人法定權利，並要求移民官全面提高審核標準。（取自USCIS官網）

美國公民暨移民服務局（USCIS）22日發布新政策備忘錄，重申境內調整身分（AOS，即I-485申請）屬「行政裁量恩惠」，而非申請人法定權利，並要求移民官全面提高審核標準。消息一出，華人社群大量流傳「境內調整身分遭全面扼殺」、「B1/B2轉綠卡之路已斷」等說法，移民律師許俊良指出，社媒部分誤導性說法引恐慌，他接到大量諮詢電話。他強調，此次政策是行政審核權收緊，非法律根本改變，民眾毋須過度恐慌。

許俊良解釋，備忘錄的核心，在於將境內調整身分定性為「行政給予的恩惠（Administrative Grace）」，而非申請人可主張的既有法定權利。即便申請人完全符合所有法定資格，USCIS仍有權依行政裁量拒絕核准，申請人必須自行舉證說明案件值得獲此通融。

就影響範圍而言，備忘錄明確將具備「雙重意圖（Dual Intent）」的簽證類別排除在從嚴審查範圍之外；換言之，H-1B工作簽證及L-1跨國經理人簽證持有人的境內調整身分申請路徑不受影響。F-1學生簽證、B1/B2觀光商務簽證、E1/E2投資貿易簽證及O-1傑出人才簽證等其餘非移民簽證持有人，未來申請境內轉綠卡時，將面臨移民官更嚴格的「整體情況（Totality of the Circumstances）」綜合審查。

許俊良表示，移民官將重點檢視申請人是否有逾期居留、非法打工、入境時隱瞞真實移民意圖或提供虛假陳述等負面紀錄，凡有上述情形者，均將被列為重大不利因素。存在負面紀錄申請人，必須證明擁有「極其非比尋常的正面條件（Outstanding Equities）」，例如在美有不可分割的公民配偶或未成年子女，方有可能抵銷不利因素。許俊良坦言，備忘錄的定義框架，令申請人陷入兩難。若強調與美國關聯深厚，移民官可能反指其持非移民簽證入境時便已存在問題，因該類簽證的前提是持有人有回國意願；若表現出與美國深度連結，可能被認定入境時就有移民意圖。他說，這種框架等於讓移民官擁有近乎不受限制的裁量空間。

不過，許俊良強調，備忘錄同時要求移民官在依裁量權拒絕申請時，必須在拒信中詳列所有正負面考量因素，並具體說明拒絕理由，申請人仍保有上訴移民法院的管道。他指出，一旦有具體拒絕案例進入司法程序，法院判決累積後，將對USCIS的新審核標準形成約束，只是這一過程可能需要數年。

許俊良認為，此備忘錄以行政手段重新詮釋現行法律，未經國會立法，日後勢必面臨司法挑戰。他推測，現任政府此舉即便最終被法院推翻，至少在任期內已達到嚇阻移民申請效果。他提醒，目前社媒的聳動說法，大多過度簡化，持F-1、B1/B2等非雙重意圖簽證、且正考慮或已在進行AOS申請者，應盡快諮詢移民律師針對個人情況評估風險，而非自行判斷放棄申請。

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