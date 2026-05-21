我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

主持人不怕封殺 深夜脫口秀加倍嘲諷川普

Cloudflare創辦人撰文：我如何決定哪些員工以AI取代

e-bike少年當街圍毆男子 為了社群按讚？

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州橙縣漢庭頓灘近日發生騎乘e-bike的青少年圍毆事件。(示意圖取自unsp...
南加州橙縣漢庭頓灘近日發生騎乘e-bike的青少年圍毆事件。(示意圖取自unsplash）

加州橙縣漢庭頓灘（Huntington Beach）近日發生青少年圍毆事件，一男子遭多名騎乘電動自行車（e-bike）的少年攻擊，導致鼻骨骨折與腦震盪。警方已逮捕兩嫌犯。

ABC 7電視台報導，受害人Sam El-Said與妻子在漢庭頓灘用餐後，騎乘電動滑板車返家，途中遇到大群青少年，其中多人騎乘e-bike。他表示，一個瓶子突然飛來擊中他的臉部，導致他從滑板車摔落，隨即遭多人圍毆。他說，只記得頭部受重擊，之後便失去意識。案件起因仍在調查中。

現場民眾拍攝影片顯示，Sam El-Said清醒後掙扎起身，涉案青少年四散逃逸。警方接報趕往現場，並逮捕一嫌，他被控毆打輕罪，另一名嫌犯12日落網。漢庭頓灘市警局13日舉辦e-bike安全研討會，針對日益嚴重的相關問題研擬因應對策。警員Mike Thomas指出，部分青少年為在社群媒體博取更多按讚與關注，競相挑戰更危險特技動作，進一步助長危險行為蔓延。

Sam El-Said指出，若不盡快改善現況，恐將持續有人受害。他說，情況正在惡化，問題不在e-bike本身，而在騎車的人。他也表示，若家長無法教導孩子明辨是非，就應由司法介入處理。

橙縣 加州 社群媒體

上一則

與中國競爭？ 茶葉有望成為加州「明星作物」

下一則

違規夜市難禁 華人打游擊 警來棄鍋逃 警走又出攤

延伸閱讀

橙縣檢方成立電動自行車專責小組

橙縣檢方成立電動自行車專責小組
布碌崙掃蕩幫派起訴15人 涉16起槍案釀1死6傷

布碌崙掃蕩幫派起訴15人 涉16起槍案釀1死6傷
聖地牙哥槍擊案發前 嫌犯母曾報警：兒離家出走有自殺傾向

聖地牙哥槍擊案發前 嫌犯母曾報警：兒離家出走有自殺傾向
華埠連環扒竊案 金山警透過自動車牌辨識、無人機追蹤逮3嫌

華埠連環扒竊案 金山警透過自動車牌辨識、無人機追蹤逮3嫌

性侵華埠女住戶 騎橙色單車送貨男遭警方追緝

性侵華埠女住戶 騎橙色單車送貨男遭警方追緝
聖地牙哥清真寺槍響 雙嫌殺警衛後自盡 定調仇恨犯罪

聖地牙哥清真寺槍響 雙嫌殺警衛後自盡 定調仇恨犯罪

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

2026-05-17 15:49
張克群最近出版新書「我的大半生」，記錄人生半輩子和中國大半個世紀發生和經歷的那些難忘事與有趣人。照片背景院墻上是張克群用老舊CD做成的抽象藝術品。（記者楊青／攝影）

想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老

2026-05-17 02:19
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
像Costco或Sam's Club這樣的量販超市，雖然商品單價較低，但若買太多最後吃不完、放到過期，反而造成浪費。（記者子為／攝影）

以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮

2026-05-18 22:32

超人氣

更多 >
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元
中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」