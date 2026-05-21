e-bike少年當街圍毆男子 為了社群按讚？

南加州橙縣漢庭頓灘近日發生騎乘e-bike的青少年圍毆事件。(示意圖取自unsplash）

南加州橙縣 漢庭頓灘（Huntington Beach）近日發生青少年圍毆事件，一男子遭多名騎乘電動自行車（e-bike）的少年攻擊，導致鼻骨骨折與腦震盪。警方已逮捕兩嫌犯。

ABC 7電視台報導，受害人Sam El-Said與妻子在漢庭頓灘用餐後，騎乘電動滑板車返家，途中遇到大群青少年，其中多人騎乘e-bike。他表示，一個瓶子突然飛來擊中他的臉部，導致他從滑板車摔落，隨即遭多人圍毆。他說，只記得頭部受重擊，之後便失去意識。案件起因仍在調查中。

現場民眾拍攝影片顯示，Sam El-Said清醒後掙扎起身，涉案青少年四散逃逸。警方接報趕往現場，並逮捕一嫌，他被控毆打輕罪，另一名嫌犯12日落網。漢庭頓灘市警局13日舉辦e-bike安全研討會，針對日益嚴重的相關問題研擬因應對策。警員Mike Thomas指出，部分青少年為在社群媒體 博取更多按讚與關注，競相挑戰更危險特技動作，進一步助長危險行為蔓延。

Sam El-Said指出，若不盡快改善現況，恐將持續有人受害。他說，情況正在惡化，問題不在e-bike本身，而在騎車的人。他也表示，若家長無法教導孩子明辨是非，就應由司法介入處理。