她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

位於比佛利山 豪華酒店屋頂的餐廳，近日因一筆「切蛋糕費」在網路掀起熱議。一美食網紅在社媒貼出收據，顯示她在比佛利山高級餐廳用餐，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費，引發大量網友討論究竟是「離譜天價」，還是高端餐廳的正常收費。

根據「紐約郵報」報導，這家名為Poza的餐廳，位於比佛利山精品酒店L'Ermitage Beverly Hills頂樓，以奢華景觀與高端餐飲聞名。

Instagram美食網紅「justinelovesushi」日前發布影片與帳單，指她與朋友在餐廳聚餐時，自備蛋糕慶生，結果帳單竟出現一筆110美元的「cake cutting fee（切蛋糕費）」。收據顯示，餐廳以每人10美元計算，共向11人收費，整頓晚餐總金額超過1100美元。

影片曝光後迅速在X與Instagram引發熱議。不少網友對收費感到震驚，有人留言：「切蛋糕收費110美元，真的太誇張。我理解高級餐廳會有服務費與規定，但這已經讓人感覺脫離現實。」

隨著爭議擴大，餐廳也緊急出面回應。Poza在Instagram公開留言：「非常抱歉，當時沒有清楚告知切蛋糕費。我們的標準流程，應該是在客人帶入蛋糕時就提前說明。由於您事前未被通知，我們願意退還這筆費用。」

餐廳之後也宣布調降收費標準，將切蛋糕費從原本每人10美元下調至每人5美元。

儘管不少人認為價格驚人，但網路上也有大量聲音力挺餐廳。許多網友指出，在高級餐廳自帶外部甜點，本來就常會收取切蛋糕或開瓶等服務費。有網友直言：「你帶11個人，還自己帶蛋糕，就是想讓11個人吃甜點卻不點餐廳甜品。餐廳員工還得在最忙的時間幫你切蛋糕、提供叉子盤子、之後還要清洗收拾，收每人10美元很合理。」

部分網友批評該網紅不該「公審」餐廳，認為這更像是溝通不清，而非惡意亂收費。不過，也有人認為問題不在價格，而在事前未說明。有網友表示：「如果有切蛋糕費，通常服務生都會提前告知，這才是重點。」