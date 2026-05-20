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華人城市極度痛苦：滾回中國 但我不在那出生 該回哪

亞凱迪亞訊
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市議會將於6月2日面試第三區市議員候選人。（本報記者／攝影）
市議會將於6月2日面試第三區市議員候選人。（本報記者／攝影）

「有人叫我滾回中國，但問題是，我根本不在那裡出生，我不知道該回哪裡。」南加州華裔聚居城市亞凱迪亞，正經歷極度的痛苦，因為前市長王愛琳（Eileen Wang）承認非法擔任中國代理人，一夜之間，這座城市被推到全美國的風口浪尖。

19日晚間接任市長的鄭博仁在會議中離開座位，走到主席台最前面靠近在場聽眾，他表情沉重，但講話多次被憤怒市民打斷。他說，「有人叫我滾回中國，但問題是，我根本不在那裡出生，我不知道該回哪裡。」事實上，鄭博仁出生於台灣，一歲時隨家人移民來到美國，他在加州成長並接受教育，長期致力社區服務和公共安全事務。對王愛琳事件帶來的紛爭，他坦言過去數日整座城市極為艱難，現在最重要的是如何回應，有勇氣挑戰，並走出黑暗。

王愛琳事件引發社群熱議，有人甚至將亞凱迪亞這座城市稱為「小中國」，有人將個人事件擴大為對整個亞裔社區的攻擊。當地不少華裔居民忐忑，擔憂成為被懷疑和針對的目標。據鄭博仁提供的訊息，一位在亞市居住超過20年的華人女士表示，「孩子問我，我們會不會因為這次事情被人用異樣眼光看待？這個問題讓我很痛心。」

另一位不願具名的華裔居民指出，每次發生涉及亞裔公職人員的負面新聞，總有人借機攻擊整個亞裔社區。「我們是守法、勤勞、關愛社區的群體，卻要承擔不屬於我們的指責。」多位亞裔居民私下表示，這起事件已讓他們感到所在群體，正被不公平針對。

「我們看到某些言論和行動，試圖將這一局勢武器化，故意在亞裔社區製造不安和對立。」鄭博仁指出，「這種行為不僅不負責任，而且危險。」任何針對該市亞裔居民的不公平標籤或負面攻擊，都不會在這座城市立足。

「有些人想把水攪渾，借此分裂我們的城市。」一位長期參與社區事務的非亞裔居民表示，「亞裔居民是我們的朋友、同事和鄰居，攻擊他們，就是攻擊我們所有人。」另一位非亞裔小企業主指出，看到有人故意製造恐懼，讓他非常憤怒，「我們要站出來說，停止利用這件事攻擊任何族裔。」

對於王愛琳案件，副市長傅達文表示失望和難過，「她曾經是我的同事，是一個努力為城市工作的人。我從未看到她有其他動機，也許我們永遠無法真正知道到底發生什麼。但有一點明確，她將會為此付出代價，我希望公正的結果。」傅達文強調，指控行為發生在王愛琳擔任市議員之前，亞凱迪亞城市運作良好，沒有任何決策受到外部勢力影響。

對於亞裔、特別是華裔民選官員，是否會受到這起事件的影響，或被集體汙名化。傅達文認為，此事不會帶來麻煩，除非是有偏見的人，「至於這些人，我們永遠無法與他們溝通，也無法說服他們，所以不必為此感到擔憂。」他說，任何一個理智的人都不會因為一個人的行為，斷言所有人都不誠實或對美國不忠，這純粹是種族主義。

鄭博仁強調，任何針對亞裔市民的不公平標簽或負面攻擊，都不會立足。（本報記者／攝影...
鄭博仁強調，任何針對亞裔市民的不公平標簽或負面攻擊，都不會立足。（本報記者／攝影）

傅達文強調，亞凱迪亞沒有任何決策受到外部勢力影響。（本報記者／攝影）
傅達文強調，亞凱迪亞沒有任何決策受到外部勢力影響。（本報記者／攝影）

5月19日亞凱迪亞市議會，警察戒備，媒體關注。（本報記者／攝影）
5月19日亞凱迪亞市議會，警察戒備，媒體關注。（本報記者／攝影）

市議員關美滿旁邊空著一個位置，王愛琳辭職後，目前僅4位市議員。（本報記者／攝影）
市議員關美滿旁邊空著一個位置，王愛琳辭職後，目前僅4位市議員。（本報記者／攝影）

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