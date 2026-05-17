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闊別2年回歸 Trader Joe's「史上最好吃」零食引瘋狂

洛杉磯訊
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Trader Joe's「Patio Potato Chips」時隔兩年回歸。（...
Trader Joe's「Patio Potato Chips」時隔兩年回歸。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's一款被粉絲封為「史上最好吃」的零食近期回歸，全美門市重新上架後，再度在社群平台掀起搶購熱潮。不少忠實顧客激動表示「等了一整年」，甚至有人一次掃貨五包以上囤貨，還有人直呼「感動到快哭了」。

這款爆紅商品是Trader Joe's季節限定的「Patio Potato Chips」。這款洋芋片主打將多種經典夏日風味混搭於同一包中，包括海鹽醋味(Sea Salt & Vinegar）、蒔蘿風味（Delicious Dill）、番茄醬風味（Homestyle Ketchup）以及煙燻甜味燒烤（Smokin' Sweet BBQ）四種口味，讓消費者一次享受多重風味。

與人氣洋芋片品牌樂事推出的「All Dressed」口味相似，不少消費者認為Trader Joe's版本更勝一籌。不同於All Dressed將所有調味融合在同一片洋芋片上，Patio Potato Chips則是將四種不同口味的洋芋片混裝在同一袋中，消費者可以選擇混著吃，也能單獨挑選自己喜歡的口味。

多年來，Patio Potato Chips在Trader Joe's粉絲間擁有極高人氣，被視為夏季必買零食之一。Trader Joe's通常會在每年初夏期間重新上架這款商品，但2023年上架時間曾一度延後，到2024年更發生突發事件。

根據報導，負責生產Patio Potato Chips以及多款Trader Joe's零食的加拿大廠商Covered Bridge Potato Chips，其工廠於2024年發生嚴重火災，導致這款洋芋片當年完全未能上架。當時不少粉絲一度擔心產品可能永久停產。

不過，在停賣兩年後，這款商品去年重新回到Trader Joe's貨架，讓大批粉絲欣喜若狂。TikTok用戶@acekberg當時便在影片中激動表示：「我快在Trader Joe's當場情緒崩潰了，你們不會相信什麼回來了。」並透露自己準備一次買五包。

如今，Trader Joe's確認Patio Potato Chips再度限時回歸，各地門市近期陸續被消費者目擊重新上架。一名Reddit網友發文分享照片並寫下：「傳奇回歸了」。貼文下方立刻吸引大量網友留言，「這真的是最棒的消息」、「這絕對是Trader Joe's最好吃的商品之一」等評論不斷湧現。

美食網站Allrecipes編輯Courtney Kassel也坦言，自己得知商品回歸後立刻衝去門市搶購多包，「我真的每年都在等這款洋芋片，如果你看到我在Trader Joe's瘋狂掃貨，千萬別意外。」

另一名Allrecipes編輯Andrea Lobas則表示，去年她買了五包，但一個周末就全吃光，因此今年決定加倍囤貨，「有人告訴我這款回歸時，我立刻知道自己一定得特地跑一趟Trader Joe's補貨。」

目前Patio Potato Chips已於全美Trader Joe's門市限時販售。由於過去曾因工廠火災導致停產，不少粉絲這次紛紛提前大量囤貨，擔心未來再次出現缺貨或停賣情況。

根據Trader Joe's官方介紹，四種洋芋片一起入口時，能讓人聯想到「炭烤漢...
根據Trader Joe's官方介紹，四種洋芋片一起入口時，能讓人聯想到「炭烤漢堡」的整體風味。（Trader Joe's官網）

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