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亞凱迪亞前市長王愛琳認罪 掀網路反華仇亞潮

王愛琳認罪 掀網路反華仇亞潮

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亞凱迪亞前市長王愛琳（Eileen Wang）日前承認非法擔任中國代理人並辭去市長職務。圖為她剛剛上任市議員時，收到的洛縣縣政委員賀狀。（本報資料照／記者張宏攝影）

洛杉磯NBC 4新聞網報導， 加州亞凱迪亞前華裔市長王愛琳（Eileen Wang），日前承認非法擔任中國代理人並辭去市長職務，隨後在全美網路掀起針對亞裔與華人群體的強烈仇外浪潮，引發亞裔倡議團體與學者的深切擔憂。

聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)於社群平台X公布王愛琳案件後，貼文下方湧入大量種族主義與仇恨言論。許多民眾不僅對王愛琳發出暴力懲罰威脅，甚至無限上綱，要求聯邦政府全面調查其他全美知名的亞裔女性政治人物。

共和黨參院全國委員會（NRSC）發言人Bernadette Breslin等政治人物表示，此案再次印證中國意圖從內部削弱美國的計畫。

然而，民主黨籍聯邦眾議員趙美心隨即發表聲明反擊，強烈譴責此案引發的反亞裔情緒。趙美心指出：「亞裔美國人早已承受由川普政府言論所煽動的汙名、偏見與暴力。不論是新冠疫情期間激增的反亞裔仇恨犯罪，還是川普『中國行動計畫』（China Initiative）對華裔學者的不公，都是在國會一直要對抗的政治化仇恨。」

舊金山州立大學亞裔美國人研究教授張華耀（Russell Mark Jeung）指出，這種網路輿論反映美國社會歷史悠久的「黃禍」（Yellow Peril）刻板印象。自19世紀以來，華裔移民長期受間諜活動、不忠誠和惡意的指控。

根據「亞裔美國人基金會」今年最新的一項民意調查顯示：高達20%的美國成年人擔心華裔會對美國社會構成威脅；超過20%的亞裔及太平洋島民（AAPI）表示，在過去一年中，曾因族裔遭受騷擾或侮辱。

亞裔美國人促進正義（AAJC）南加州執行長坪井（Dahni K. Tsuboi）警告，這種「集體定罪」極具危險，「當前情形已超出對單一個人的指控，而是將整個亞裔群體一概而論，貼上『形跡可疑、不忠誠的外國人』標籤。這種集體指責不僅對亞裔美國人社區極其危險，對全體美國人亦然。」

坪井以1982年陳果仁（Vincent Chin）在底特律因日本汽車崛起、美國本土產業衰退而被誤認為日本人活活打死的慘劇為例，強調當前美中關係緊張的政治兩極化環境下，亞裔再次淪為箭靶。

這起風暴爆發之際，適逢美國總統川普訪問北京，與中國國家主席習近平進行備受矚目的高峰會。儘管美中元首的歷史性會談在官方層面上被定調為積極，但美國國內對華裔群體的敵意卻日益加深。

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