我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

健忘、易累、腿沒力？中高齡族不能缺這7種營養素

各國領袖爭相訪中 達里歐形容中國崛起開啟類似「朝貢制度」新時代

健忘、易累、腿沒力？中高齡族不能缺這7種營養素

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
纖維是年長者需注意補充的營養素，其主要來自植物性食物，包括全穀類、水果、蔬菜、豆...
纖維是年長者需注意補充的營養素，其主要來自植物性食物，包括全穀類、水果、蔬菜、豆類、堅果與種子。示意圖。（記者子為／攝影）

隨著年齡增長，人體對某些營養素的需求也會悄悄改變。美國健康媒體Health近日整理多位營養專家建議，指出蛋白質、維生素B12、纖維、鈣、維生素D、鎂與Omega-3脂肪酸，是中高齡族群尤其需要留意補充的七大關鍵營養素。

其中，蛋白質近年成為熱門健康話題，對年長者的重要性也更高。營養師暨長壽專家Amy Davis表示，隨著老化，人體自然流失肌肉，身體製造肌肉的效率也會下降，而蛋白質有助維持肌肉量與力量，降低跌倒風險。蛋白質來源包括魚類、肉類、蛋、乳製品、豆類等。

維生素B12則與腦部健康相關。專家指出，隨著年紀增加，人體吸收B12的能力下降，但B12對紅血球生成與神經系統運作非常重要。若長期缺乏，可能與認知功能下降、失智症風險增加有關。海鮮、瘦肉、蛋類、乳製品與營養酵母，都是常見來源。

另一項常被忽略的營養素是纖維。註冊營養師Lauren Manaker表示，纖維有助維持消化道正常運作，也能幫助穩定血糖與膽固醇。纖維主要來自植物性食物，包括全穀類、水果、蔬菜、豆類、堅果與種子。專家建議，成年人每日應攝取約25至38克纖維。

骨骼健康方面，鈣與維生素D是關鍵。專家指出，人體年紀愈大，骨質流失速度也會增加，容易出現骨質疏鬆或骨密度下降等問題。Manaker表示，鈣有助維持骨骼與牙齒強健，降低骨折風險。乳製品、小魚乾、沙丁魚、菠菜、羽衣甘藍、豆類及強化食品，都是常見鈣質來源。

至於維生素D，能幫助人體吸收鈣質，也與降低發炎、癌症風險及整體死亡率有關。日曬是最天然的維生素D來源之一，專家建議每天適度曬太陽5至30分鐘。此外，鮭魚、鱒魚、魚肝油、雞蛋、經紫外線照射的菇類及強化乳製品，也含有豐富維生素D。

另外，鎂有助維持肌肉與神經功能，也能幫助控制血糖；Omega-3脂肪酸被認為有助心臟健康、降低發炎反應，並可能幫助維持腦部功能。常見來源包括鮭魚、鮪魚、鯷魚、牡蠣、海藻、核桃、亞麻籽與火麻仁等。

上一則

健行伸「鹹豬手」 77歲亞裔翁被捕

延伸閱讀

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

養生／中年女性每天做5件事 為健康奠基

養生／中年女性每天做5件事 為健康奠基
補充膳食纖維要天然 還要多喝水 破解6大常見錯誤

補充膳食纖維要天然 還要多喝水 破解6大常見錯誤
銀髮族「植物性飲食」能降失智風險 別忘了吃得健康

銀髮族「植物性飲食」能降失智風險 別忘了吃得健康
168斷食減肥瘦不下來？ 甲狀腺失衡恐拖慢代謝

168斷食減肥瘦不下來？ 甲狀腺失衡恐拖慢代謝
醫師：停經後骨質快速流失 藥物、保健可降風險

醫師：停經後骨質快速流失 藥物、保健可降風險

熱門新聞

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
帝王縣9日晚數小時內接連發生超過150次地震。(示意圖取自Unsplash.com)

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

2026-05-10 16:13

超人氣

更多 >
川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
美國昨天為何全國降半旗？

美國昨天為何全國降半旗？
庫克訪京 全網吐槽問：你iPhone燙嗎？

庫克訪京 全網吐槽問：你iPhone燙嗎？
網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相

網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相