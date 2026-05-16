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南加富人區警上門抓人 亞裔女嚇傻 結局意想不到

洛杉磯訊
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一場看似緊張的警方行動，最後竟突然變成一場精心設計的舞會邀請。（Beverly ...
一場看似緊張的警方行動，最後竟突然變成一場精心設計的舞會邀請。（Beverly Hills Police Department）

警車突然停在家門口，兩警員當眾將一高中男生「上銬帶走」，站在門口的女孩當場嚇傻——沒想到，這場看似緊張的警方行動，最後竟突然變成一場精心設計的驚喜邀請。

比佛利山警局（Beverly Hills Police Department）日前在社媒發布一段影片，記錄兩警員協助一名高中男生完成舞會邀請（promposal）過程。男生Gavin請警方假裝將自己逮捕，讓心儀女生在毫無防備的情況下，迎來意想不到的邀請。

影片一開始，一警員對鏡頭笑表示：「今天要幫高中生做一場舞會邀請，肯定會很好笑。」

接著，兩警員開警車抵達住宅區的一戶民宅。當時，包括Gavin的家人，以及他想邀請參加舞會的女生都聚集在門口。警員下車後，便一本正經敲門，隨即告知現場眾人：「Gavin今天放學後涉一起傷害案件（battery），現在要帶他去警局。」

畫面中，警員語氣嚴肅，甚至開始執行一連串「逮捕程序」。他們要求Gavin把雙手放到背後，並張開雙腿接受搜查，隨後還做出上銬與押送動作，整個過程相當逼真。

當時站在門口、看似為亞裔的女孩明顯被嚇到，一度用雙手捂嘴，神情錯愕；旁邊的家人則努力配合演出，假裝不知道內情。另一名在附近的人甚至拿起手機錄影，似乎真的以為現場發生什麼事。

影片中，警方隨後將Gavin一路「押送」到警車旁，並打開後座車門，準備讓他上車。就在大家仍摸不著頭緒時，劇情突然變化。

只見Gavin突然從警車後座拿出一塊手工製作的大型海報，上面畫有警燈、手銬等警察元素，還以藍紅色字體寫著：「妳有權和我一起去舞會。」

現場氣氛瞬間從緊張轉為爆笑與驚喜，一警員也開玩笑表示：「我們需要一個答案。」

女孩才終於意識到，這是一場精心策劃的舞會邀請。她當場露出驚喜笑容，立刻答應，周圍親友也隨即發出歡呼與笑聲。影片最後，兩高中生開心擁抱，警方也與他們一同拍照留念。

影片發布後，不少網友在留言區讚警方願意配合學生完成驚喜，認為這展現警民互動中溫暖、有趣一面。

不過，也有部分網友提出質疑，認為警力與警車資源來自納稅人，不應被用於私人舞會邀請。有人批評這可能涉「濫用警力」，認為警方應優先處理更重要的公共安全事務，而不是參與惡作劇式的驚喜安排。

舞會邀請成功，兩名高中生開心擁抱，警方也與他們一同拍照留念。（Beverly H...
舞會邀請成功，兩名高中生開心擁抱，警方也與他們一同拍照留念。（Beverly Hills Police Department）

南加 亞裔 比佛利山

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