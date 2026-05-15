洛市公布最差房東名單 華埠這公寓排第一

洛市推出「全市百大問題出租物業」名單，位於華埠的山景園公寓排行第一，共涉192項住房違規。（記者子為/攝影）

在洛杉磯 市租房，除價格與地點外，房東是否有問題，也能提前查詢。洛市主計長Kenneth Mejia近日推出「全市百大問題出租物業」（Top 100 Problem Rental Properties），希望幫租客 避開「地雷房東」。

這份名單發布在洛市主計長官網（https://prp.lacontroller.app），包含住宅地址資料庫、違規案件最多的100處物業排行榜，以及互動地圖。民眾可直接查詢特定地址過往是否涉住房違規、租客騷擾或非法驅逐等問題。

KTLA電視台報導，Mejia表示，這項計畫推出之際，正值越來越多租客反映遭遇騷擾與非法驅逐，違反洛杉磯市「租金 穩定條例」（RSO）、「正當理由驅逐條例」（JCO）及「租客反騷擾條例」（TAHO）等。他指出，然而許多投訴最終未帶來強有力的執法或真正的問責，因此推出該查詢系統。

根據官網介紹，榜單主要針對洛市涉最多RSO與JCO違規案件的100處出租物業，除顯示違規總數外，也公開相關物業的持有人資訊，希望協助租客、社區倡議人士與政府官員辨識反覆出現問題的建築，進一步推動更強執法、維修與問責機制。Mejia強調，「所有洛杉磯市居民都應擁有安全、穩定且有尊嚴的住房。」

資料顯示，該名單主要依據洛杉磯住房局（LAHD）的公開數據建立，涵蓋2013年12月至2025年11月期間，全市出租住宅的RSO/JCO違規案件與建築法規違規紀錄。

根據排行榜，違規最嚴重的前三名出租物業分別為：華埠的山景園公寓（Hillside Villa Apartments），共涉192項住房違規；Sawtelle地區West Wilshire Boulevard一處住宅，共166項違規；以及Hollywood Hills West Forest Lawn Drive一處出租住宅，共113項住房違規。

本報此前曾多次報道，山景園公寓近年因租金大幅上漲，引發不少華裔與西裔長者住戶抗議。有居民表示，原本負擔得起的租金，在政府補貼結束後暴漲，讓許多長者租戶面臨沉重壓力。雖然抗爭一度促使市府介入，帶來部分階段性成果，但不少住戶至今仍認為負擔並未明顯減輕。

官網特別指出，許多洛杉磯房東並非以個人名義持有房產，而是透過有限責任公司（LLC）等企業實體持有，增加外界追查真正持有人的難度。因此，當物業登記在LLC名下時，團隊也盡可能透過公開紀錄追溯背後實際的持有人，希望將其曝光。

此外，網站提醒，名單收錄的是LAHD記錄中的所有投訴與違規資料，其中「Cases/Cited」代表所有提交的投訴案件，不一定已被官方查證；而「Cleared」則代表案件已被解決或撤銷。