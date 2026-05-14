保險免費洗牙沒那麼簡單 華人收百元帳單才知...

華人洗牙距上次已相隔六個月，原以為符合「一年兩次免費洗牙」規定，卻收到150美元帳單。（受訪者提供）

在美國，用保險 看牙齒聽起來簡單，但真正走進牙科與保險系統後，許多人卻發現，從洗牙頻率、治療代碼，到保險給付規則，都可能暗藏細節。一旦沒有搞清楚，輕則收到意外帳單，重則之後多年都可能面臨更高自費支出。

在洛杉磯 工作的劉女士，近日就因一次原以為「符合規定」的洗牙，突然收到150美元帳單。她表示，公司提供的牙科保險一直標示「一年可免費洗牙兩次」，過去幾年她也都是每隔約6個月，在牙醫的提醒下回診洗牙，從未出現問題。

今年4月，劉小姐距離上一次洗牙已超過6個月，因此再次前往洗牙，沒想到5月初卻收到保險公司的拒付通知，理由是「不符合保險方案的頻率規定」。「我當時真的很傻眼，因為這是我今年第一次洗牙，怎麼會超次數？」她說。

劉女士致電保險公司後才得知，該保險的免費洗牙福利，不是每年兩次，而是每12個月兩次。也就是說，她不只要與上次洗牙間隔6個月，還必須與上上次洗牙間隔滿12個月。由於她2026年4月洗牙時，距離2025年4月那次洗牙尚未滿12個月，因此遭拒付。客服也坦言，這類規則確實容易讓消費者混淆。

她事後翻查保險細則，才發現裡面確實寫有相關限制，但她仍認為這種規則容易誤導消費者。「一般人聽到一年兩次洗牙，誰會想到是這樣算？」她說。

另一名在西雅圖生活的李小姐，則因一次深層洗牙（deep cleaning），意外改變了之後的保險給付方式。她表示，自己的保險原本每年可涵蓋3次免費普通洗牙。後來牙醫認為她有牙齦萎縮等問題，建議進行深層洗牙。由於她過去在中國也做過類似療程，因此便同意治療。

沒想到完成療程後，她之後再進行普通洗牙時，卻被要求支付約200美元。「我根本還沒用完免費次數，為什麼還要付錢？」她問。

保險公司向她解釋，由於她曾接受深層洗牙，在系統中已被歸類為有牙周病歷史的患者，因此後續不再適用一般預防性洗牙（D1110），而是改列為牙周維護洗牙（D4910），而後者無法得到保險全額報銷。

根據牙科專業平台Colgate Professional的說明，一般預防性洗牙與牙周維護屬於不同療程。後者通常是在接受牙周治療後進行，因此費用較高。該平台指出，牙醫通常需依患者牙周病歷史與實際療程使用相應代碼，並非能隨意改報為普通洗牙。

李小姐表示，讓她無法接受的是，牙醫一開始並未清楚告知，深層洗牙後會影響後續保險分類與費用。「如果我事前知道，我一定會重新考慮。」她說。

她將經歷分享到社交媒體後，發現不少人有類似遭遇。不過，也有人表示自己做完深層洗牙後，後續仍可進行免費的普通洗牙，因此她認為，最終仍與保險方案內容、診所申報方式，以及個人牙周狀況有關。

除了上述情況外，牙科診所Cranford Dental也整理出多項美國牙險常見誤區，包括不少人以為牙科保險會像醫療保險一樣，在緊急或大型療程時提供大量保障，但實際上，多數牙險都有年度給付上限，超出後需自行負擔。

「在美國看牙，你不只要了解自己的牙齒，還要了解保險、代碼、療程、給付方式，很多事情如果自己不查，根本不會有人主動告訴你。」李小姐說。