我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳最髒地方就在眼前 專家點名這物品暗藏大量細菌

「霹靂遊俠」道具車放博物館多年 竟被控在紐約違規超速

保險免費洗牙沒那麼簡單 華人收百元帳單才知...

記者子為／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人洗牙距上次已相隔六個月，原以為符合「一年兩次免費洗牙」規定，卻收到150美元...
華人洗牙距上次已相隔六個月，原以為符合「一年兩次免費洗牙」規定，卻收到150美元帳單。（受訪者提供）

在美國，用保險看牙齒聽起來簡單，但真正走進牙科與保險系統後，許多人卻發現，從洗牙頻率、治療代碼，到保險給付規則，都可能暗藏細節。一旦沒有搞清楚，輕則收到意外帳單，重則之後多年都可能面臨更高自費支出。

洛杉磯工作的劉女士，近日就因一次原以為「符合規定」的洗牙，突然收到150美元帳單。她表示，公司提供的牙科保險一直標示「一年可免費洗牙兩次」，過去幾年她也都是每隔約6個月，在牙醫的提醒下回診洗牙，從未出現問題。

今年4月，劉小姐距離上一次洗牙已超過6個月，因此再次前往洗牙，沒想到5月初卻收到保險公司的拒付通知，理由是「不符合保險方案的頻率規定」。「我當時真的很傻眼，因為這是我今年第一次洗牙，怎麼會超次數？」她說。

劉女士致電保險公司後才得知，該保險的免費洗牙福利，不是每年兩次，而是每12個月兩次。也就是說，她不只要與上次洗牙間隔6個月，還必須與上上次洗牙間隔滿12個月。由於她2026年4月洗牙時，距離2025年4月那次洗牙尚未滿12個月，因此遭拒付。客服也坦言，這類規則確實容易讓消費者混淆。

她事後翻查保險細則，才發現裡面確實寫有相關限制，但她仍認為這種規則容易誤導消費者。「一般人聽到一年兩次洗牙，誰會想到是這樣算？」她說。

另一名在西雅圖生活的李小姐，則因一次深層洗牙（deep cleaning），意外改變了之後的保險給付方式。她表示，自己的保險原本每年可涵蓋3次免費普通洗牙。後來牙醫認為她有牙齦萎縮等問題，建議進行深層洗牙。由於她過去在中國也做過類似療程，因此便同意治療。

沒想到完成療程後，她之後再進行普通洗牙時，卻被要求支付約200美元。「我根本還沒用完免費次數，為什麼還要付錢？」她問。

保險公司向她解釋，由於她曾接受深層洗牙，在系統中已被歸類為有牙周病歷史的患者，因此後續不再適用一般預防性洗牙（D1110），而是改列為牙周維護洗牙（D4910），而後者無法得到保險全額報銷。

根據牙科專業平台Colgate Professional的說明，一般預防性洗牙與牙周維護屬於不同療程。後者通常是在接受牙周治療後進行，因此費用較高。該平台指出，牙醫通常需依患者牙周病歷史與實際療程使用相應代碼，並非能隨意改報為普通洗牙。

李小姐表示，讓她無法接受的是，牙醫一開始並未清楚告知，深層洗牙後會影響後續保險分類與費用。「如果我事前知道，我一定會重新考慮。」她說。

她將經歷分享到社交媒體後，發現不少人有類似遭遇。不過，也有人表示自己做完深層洗牙後，後續仍可進行免費的普通洗牙，因此她認為，最終仍與保險方案內容、診所申報方式，以及個人牙周狀況有關。

除了上述情況外，牙科診所Cranford Dental也整理出多項美國牙險常見誤區，包括不少人以為牙科保險會像醫療保險一樣，在緊急或大型療程時提供大量保障，但實際上，多數牙險都有年度給付上限，超出後需自行負擔。

「在美國看牙，你不只要了解自己的牙齒，還要了解保險、代碼、療程、給付方式，很多事情如果自己不查，根本不會有人主動告訴你。」李小姐說。

保險 洛杉磯 華人

上一則

在台灣沒沒無聞 他來美講中文脫口秀反暴紅

延伸閱讀

牙齦流血別輕忽 醫揭5警訊：牙周病嚴重恐掉牙

牙齦流血別輕忽 醫揭5警訊：牙周病嚴重恐掉牙
美國醫院的人情味

美國醫院的人情味
護理師全家退出雇主健保計畫 改投保別家月省近千元

護理師全家退出雇主健保計畫 改投保別家月省近千元
魔鬼藏在細節…4類帳單最容易重複繳費 1年多付數百元

魔鬼藏在細節…4類帳單最容易重複繳費 1年多付數百元
華人新移民拔根魚刺要2.7萬：在中國就3美元

華人新移民拔根魚刺要2.7萬：在中國就3美元
孕婦強忍牙痛竟險釀流產 三總跨科搶救11天 控制感染保住胎兒

孕婦強忍牙痛竟險釀流產 三總跨科搶救11天 控制感染保住胎兒

熱門新聞

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
ICE突襲包括迪士尼郵輪在內的多艘郵輪，並逮捕28人，涉嫌兒童色情內容相關罪名。圖為迪士尼郵輪。路透社

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

2026-05-07 14:45

超人氣

更多 >
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌
不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝