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與高鐵競爭?加州擬「高速巴士」金山到洛只3小時

洛杉磯訊
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加州交通廳（Caltrans）正研議一項全新的高速巴士運輸計畫，未來巴士最高時速可望達到140英里，有機會縮短舊金山與洛杉磯之間的通勤時間。圖為加州巴士運輸示意圖。路透社

加州交通廳（Caltrans）正研議一項全新的高速巴士運輸計畫，未來巴士最高時速可望達140英里，以較低成本提供接近高鐵的速度，縮短舊金山與洛杉磯之間的通勤與旅行時間，初步推估最快可縮短至約3小時12分鐘，比一般駕車的六至七小時，節約一半時間。

根據目前規劃的構想，州政府希望建立全州性的高速巴士網絡，串聯沙加緬度（Sacramento）、灣區、洛杉磯與聖地牙哥等主要都會區。整體系統將依賴高速路專用車道、專門設計的轉運中心，以及長途快捷巴士服務，讓乘客比傳統巴士更快速、更有效率的往返加州各大城市。

加州交通廳可行性研究經理Ryan Snyder近日接受KCRA訪問時表示，未來長途高速巴士有機會成為「具吸引力且相對平價」的跨城市交通選項。他指出，隨著加州人口持續增加、城市間移動需求上升，州政府正積極尋找比傳統鐵路與自駕更具彈性的交通方案。

作為研究的一部分，加州交通廳目前也正參考多個國際案例，包括澳洲阿得雷德（Adelaide）的O-Bahn巴士專用道系統，以及荷蘭曾推出的Superbus高速巴士原型，希望評估類似模式在加州實施的可行性。

根據加州交通廳近期一場線上說明會提出的模擬情境，如果高速巴士能以約時速120英里行駛，從舊金山到洛杉磯的車程可從一般開車所需的6至7小時，縮短至約3小時12分鐘。

不過，這項計畫仍面臨不少現實挑戰。KCRA報導，加州交通廳初步評估發現，美國大多數高速路目前的設計時速上限為85英里，若要支援時速超過120英里的高速巴士，需要對現有高速路與相關基礎設施進行大規模升級。

研究人員指出，未來若要安全實現高速巴士運行，除設置專用車道外，也可能需要重新設計車體結構，並導入先進安全科技，包括自動駕駛、強化煞車技術，以及「車聯網」（vehicle-to-everything communication）通訊系統，提升高速行駛時的協調能力與安全性。

加州交通廳資深交通規劃師Mehdi Moeinaddini表示，若相關技術逐漸成熟，高速巴士未來有機會利用現有高速路，以較低成本提供接近高鐵的速度優勢。他強調，這項計畫目前仍處早期研究階段，定位將偏向現有交通系統的「補充方案」，而非取代鐵路運輸。

目前官方已初步規劃多條可能的營運路線，包括80、5以及101號公路等重要跨區幹道。此外，99號州道（State Route 99）也被視為具發展潛力的路線之一，因其串聯多個中央谷地的主要城市。

除道路與技術挑戰外，成本問題也是外界關注焦點。加州交通廳指出，若計畫正式推動，整體建設中最昂貴的部分，可能是轉運站與車站建設。不過，官方也正評估透過「聯合開發」（joint development）方式降低成本，例如在現有高速路上方興建轉運站，藉此減少土地取得與基礎設施支出。

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